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Atlanta Braves v Seattle MarinersGetty Images Sport
Ahmed Mansy
Traduzido por

Vídeo: cena curiosa! Cachorro invade partida do Campeonato Egípcio

National Bank x Al Masry SC
National Bank
Al Masry SC
Premier League
Egito

Episódio bizarro

As competições do Campeonato Egípcio da primeira divisão foram palco de um episódio curioso, depois que um cachorro provocou a interrupção de uma das partidas por algum tempo.

O episódio ocorreu na partida que reuniu as equipes do Al Masry e do Al Bank Al Ahly, nesta quarta-feira, no estádio Cairo International Stadium, pela oitava rodada da fase de pontos corridos do torneio.

Aos 84 minutos de jogo, aconteceu a cena inusitada, quando um cachorro entrou no gramado e começou a passear por ele, sob os olhares dos jogadores e dos torcedores presentes nas arquibancadas.

O árbitro Mahmoud Nagy, que comandava a partida, foi obrigado a paralisá-la até a saída do cachorro do gramado, para que o jogo pudesse ser retomado normalmente.

Vale lembrar que o fenômeno de cachorros invadindo o gramado durante as partidas se tornou uma cena comum em algumas ligas diferentes nos últimos anos.

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