As competições do Campeonato Egípcio da primeira divisão foram palco de um episódio curioso, depois que um cachorro provocou a interrupção de uma das partidas por algum tempo.

O episódio ocorreu na partida que reuniu as equipes do Al Masry e do Al Bank Al Ahly, nesta quarta-feira, no estádio Cairo International Stadium, pela oitava rodada da fase de pontos corridos do torneio.

Aos 84 minutos de jogo, aconteceu a cena inusitada, quando um cachorro entrou no gramado e começou a passear por ele, sob os olhares dos jogadores e dos torcedores presentes nas arquibancadas.

O árbitro Mahmoud Nagy, que comandava a partida, foi obrigado a paralisá-la até a saída do cachorro do gramado, para que o jogo pudesse ser retomado normalmente.

Vale lembrar que o fenômeno de cachorros invadindo o gramado durante as partidas se tornou uma cena comum em algumas ligas diferentes nos últimos anos.