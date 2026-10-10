Os minutos finais do clássico entre Al-Hilal e Al-Ittihad se transformaram em uma cena tensa, depois que estourou uma crise entre os jogadores do Al-Ittihad e o árbitro da partida, Khalid Al-Turais, após o apito final do confronto que reuniu as duas equipes na noite de sábado, pela oitava rodada do Campeonato Saudita Roshn, e que terminou com a vitória do Al-Hilal pelo placar de 3 a 2.

O Al-Hilal elevou sua pontuação para 21 pontos na liderança da classificação, enquanto o Al-Ittihad estacionou nos 17 pontos, na segunda colocação, sofrendo sua primeira derrota no campeonato nesta temporada. Porém, os acontecimentos que se seguiram à partida roubaram os holofotes do resultado, depois que vários jogadores do Al-Ittihad protagonizaram protestos furiosos contra a arbitragem.

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A história começou nos últimos segundos, quando Ali Lajami, zagueiro do Al-Hilal, demorou para executar uma reposição de lateral, o que provocou a reclamação dos jogadores do Al-Ittihad, que entenderam que o tempo destinado à retomada do jogo havia ultrapassado seus limites. O marroquino Youssef En-Nesyri foi reclamar com o árbitro assistente, ao mesmo tempo em que outros protestos dos jogadores do Al-Ittihad eram dirigidos ao árbitro de campo Khalid Al-Turais.

Em vez de mudar a decisão da reposição de lateral para que ficasse a favor do Al-Hilal, Al-Turais apitou o fim da partida, o que aumentou ainda mais a fúria dos jogadores do Al-Ittihad, que se lançaram para reclamar com o árbitro e discutir com ele sobre o que havia acontecido nos últimos momentos, em meio a um clima carregado que se seguiu à derrota de sua equipe no clássico.

A situação escalou de forma ainda maior com o goleiro do Al-Ittihad, Predrag Rajković, entrando em bate-boca com Al-Turais, chegando ao ponto de tentar partir para cima dele, antes que os agentes de segurança interviessem para conter a tensão e garantir a saída do árbitro do gramado, em uma cena que levantou questionamentos sobre o que poderia resultar das atitudes dos jogadores após o fim da partida.

Espera-se que os acontecimentos registrados no fim do clássico sejam revisados pelos órgãos competentes, com base no relatório do árbitro e nos relatórios oficiais da partida, em meio à possibilidade de aplicação de punições disciplinares aos envolvidos no bate-boca. Assim, as consequências da derrota do Al-Ittihad não se limitaram à perda dos três pontos, mas se estenderam a uma nova crise que pode movimentar o cenário esportivo saudita nos próximos dias.







