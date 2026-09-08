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Al Ahli v Al Abha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Ahmed Mansy

Traduzido por

Vídeo: campeonato de Ivan Toney, discussão interna aprofunda as feridas do Al-Ahli saudita

Al Qadsiah x Al-Ahli
Al Qadsiah
Al-Ahli
Campeonato Saudita
I. Toney
Arábia Saudita
England

O atacante inglês incendiou o clima no "Al Raqi"

Uma confusão interna, protagonizada pelo atacante inglês Ivan Toney, aprofundou as feridas do clube saudita Al Ahli, durante a partida contra o Al Qadsiah pela Roshn Saudi League.

O Al Ahli visitou o Al Qadsiah, nesta terça-feira, no estádio Príncipe Mohammed bin Fahd, em Dammam, pela sexta rodada da Roshn Saudi League.

Em meados do segundo tempo, as lentes das câmeras flagraram um bate-boca acalorado entre o atacante inglês Ivan Toney e o lateral-direito saudita Mohammed Abdulrahman.

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A confusão aconteceu durante a saída para a pausa de hidratação, enquanto o Al Ahli perdia por 3 a 1, depois de já estar atrás no primeiro tempo por três gols a zero.

O estranho é que aquele bate-boca continuou entre os jogadores até a saída de campo, quando o holandês Marino Pusic, treinador do Al Ahli, interveio e pediu calma aos jogadores.

Aquela confusão revelou um quadro de falta de disciplina entre os jogadores, o que explica a queda de resultados da equipe de Jeddah no período recente.

Vale lembrar que o Al Ahli sofreu derrota em duas partidas dos primeiros cinco jogos que disputou na Roshn Saudi League, antes do confronto com o Al Qadsiah, o que complica sua situação na disputa pelo título nesta temporada.

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