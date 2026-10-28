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Al Hilal v Al Nassr - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Ahmed Mansy
Traduzido por

Vídeo: Campeonato de clube saudita - partida de um lado só termina com desistência

Al-Ettifaq
Erbil
Campeonato Saudita
Arábia Saudita
Iraque

Incidente de rara ocorrência

Uma partida do Campeonato da Liga dos Campeões do Golfo para Clubes foi palco de um episódio inusitado, disputada com a presença de apenas uma das equipes e encerrada com a desistência de um dos clubes sauditas.

Estava previsto que o Al-Ettifaq, da Arábia Saudita, visitasse o Erbil, do Iraque, nesta quarta-feira, pela segunda rodada da fase de grupos do Campeonato da Liga dos Campeões do Golfo para Clubes.

No entanto, o Al-Ettifaq pediu o adiamento da partida, alegando a impossibilidade de viajar ao Iraque diante das atuais circunstâncias, pedido que foi recusado pela Federação da Copa do Golfo de Futebol, levando o clube saudita a manter sua posição.

Os canais qataris "Al-Kass" divulgaram um vídeo do estádio da partida, que mostrou o Erbil presente sozinho, ao lado dos árbitros do jogo, diante da ausência de todos os integrantes do Al-Ettifaq.

Após o decorrer do tempo regulamentar, o árbitro da partida apitou, declarando seu encerramento com a desistência da equipe saudita, considerada perdedora por 3 a 0.

Espera-se que a Federação do Golfo anuncie suas decisões a respeito da partida nas próximas horas, prevendo-se a aplicação de algumas punições ao Al-Ettifaq.

De acordo com relatos da imprensa, os dirigentes do clube saudita esperam que a equipe seja considerada perdedora da partida por 3 a 0, com a aplicação de uma multa financeira, sem que a punição chegue ao ponto de anular seus resultados ou excluí-lo do torneio do Golfo.

Vale lembrar que o Al-Ettifaq liderava seu grupo no torneio do Golfo antes do jogo contra o Erbil, com 3 pontos, conquistados na vitória sobre o Kazma, do Kuwait, por 2 a 0 na primeira rodada.

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