Uma partida do Campeonato da Liga dos Campeões do Golfo para Clubes foi palco de um episódio inusitado, disputada com a presença de apenas uma das equipes e encerrada com a desistência de um dos clubes sauditas.

Estava previsto que o Al-Ettifaq, da Arábia Saudita, visitasse o Erbil, do Iraque, nesta quarta-feira, pela segunda rodada da fase de grupos do Campeonato da Liga dos Campeões do Golfo para Clubes.

No entanto, o Al-Ettifaq pediu o adiamento da partida, alegando a impossibilidade de viajar ao Iraque diante das atuais circunstâncias, pedido que foi recusado pela Federação da Copa do Golfo de Futebol, levando o clube saudita a manter sua posição.

Os canais qataris "Al-Kass" divulgaram um vídeo do estádio da partida, que mostrou o Erbil presente sozinho, ao lado dos árbitros do jogo, diante da ausência de todos os integrantes do Al-Ettifaq.

Após o decorrer do tempo regulamentar, o árbitro da partida apitou, declarando seu encerramento com a desistência da equipe saudita, considerada perdedora por 3 a 0.

Espera-se que a Federação do Golfo anuncie suas decisões a respeito da partida nas próximas horas, prevendo-se a aplicação de algumas punições ao Al-Ettifaq.

De acordo com relatos da imprensa, os dirigentes do clube saudita esperam que a equipe seja considerada perdedora da partida por 3 a 0, com a aplicação de uma multa financeira, sem que a punição chegue ao ponto de anular seus resultados ou excluí-lo do torneio do Golfo.

Vale lembrar que o Al-Ettifaq liderava seu grupo no torneio do Golfo antes do jogo contra o Erbil, com 3 pontos, conquistados na vitória sobre o Kazma, do Kuwait, por 2 a 0 na primeira rodada.