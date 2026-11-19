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A Confederação Africana de Futebol (CAF) revelou nesta quinta-feira o logotipo oficial e a identidade visual da Copa Africana de Nações 2027, batizada de "Pamoja 2027", que será disputada no Quênia, em Uganda e na Tanzânia.

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Esta será uma edição histórica, já que três países do leste da África vão sediar o torneio.

O logotipo tem o design inspirado no escudo, um dos símbolos mais tradicionais do patrimônio, da identidade e da força na África.

A marca foi apresentada pela primeira vez nos três países 212 dias antes do início do torneio, marcado para 19 de junho de 2027.

O logotipo é a base da identidade visual da competição e traz a mensagem: "Honrar o nosso passado, celebrar a nossa cultura e expressar a África do futuro".

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O escudo, um símbolo que une os três países

Os designers se inspiraram no escudo tradicional do leste da África, símbolo de identidade, proteção, orgulho e pertencimento transmitido pelos povos da região ao longo de gerações.

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O escudo carrega um significado especial de união, pois aparece nos brasões nacionais dos três países-sede, o que reflete a história e as tradições compartilhadas pelos povos do Quênia, da Tanzânia e de Uganda.

O formato do escudo é composto por dois círculos iguais que se cruzam e se torna a base da nova identidade visual, conectando o artesanato africano tradicional ao espírito ousado do design contemporâneo da África moderna.

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A taça no coração do logotipo

No centro do escudo está a réplica do troféu da Copa Africana de Nações, encimada pelo mapa do continente africano e com o nome "CAF", uma referência ao prêmio mais valioso do futebol africano e ao papel do torneio em reunir as culturas, as identidades e as ambições do continente.

O design também celebra o patrimônio artístico do leste da África, com miçangas coloridas e motivos geométricos inspirados no artesanato tradicional, nos tecidos e nas artes da tecelagem.

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As cores dos três países se combinam no logotipo: o vermelho e o preto na parte superior do escudo, o verde e o amarelo nas laterais da taça e o azul na base.

Três países com uma só visão

A nova identidade visual não se limita ao logotipo principal. Ela inclui também um conjunto de 12 padrões do escudo que refletem as características de cada país.

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O design do Quênia se baseia em largas faixas horizontais que expressam força, patrimônio e pertencimento. Já o da Tanzânia traz faixas diagonais inspiradas na bandeira nacional, que simbolizam movimento, terra e água. O de Uganda, por sua vez, utiliza cores quentes e em degradê, além do grou-coroado, para celebrar o orgulho, a cultura e o espírito do país.

Esses elementos estarão presentes nos estádios, nas plataformas digitais e nos eventos do torneio, levando as cores, as culturas e as histórias do leste da África aos torcedores de todo o mundo.

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O que significa "Pamoja"?

A palavra Pamoja significa "juntos" em suaíli, idioma comum aos três países. O nome expressa o espírito do torneio e a parceria histórica entre Quênia, Tanzânia e Uganda, na primeira edição da Copa Africana de Nações sediada por três países ao mesmo tempo.

A decisão da Confederação Africana de Futebol (CAF) de conceder o direito de sediar o torneio aos três países, em 2023, foi vista como simbólica e estratégica ao mesmo tempo.

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Simbólica porque representa o retorno da competição ao leste da África pela primeira vez em mais de meio século: o último país da região a sediar a Copa Africana de Nações foi a Etiópia, em 1976. Isso significa que uma geração inteira de torcedores da região nunca viveu a experiência de receber o torneio continental em casa.