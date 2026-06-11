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Portugal v Chile - International FriendlyGetty Images Sport

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Vídeo... Bruno Fernandes: Espero enfrentar o Marrocos na final da Copa do Mundo para nos vingarmos

Portugal x RD Congo
Portugal
RD Congo
Copa do Mundo
Brasil x Marrocos
Brasil
Marrocos
Manchester United
N. Mazraoui
B. Fernandes
Portugal
Congo - Kinshasa
EUA
Brasil
Marrocos
England

O capitão do Manchester United não esqueceu a derrota para o Marrocos

O português Bruno Fernandes, capitão do Manchester United, espera enfrentar a seleção do Marrocos na final da Copa do Mundo de 2026 e conquistar o título mundial às custas dos Leões do Atlas.

A Copa do Mundo começa hoje à noite, quinta-feira, com o confronto entre México e África do Sul, sabendo-se que Portugal está no Grupo 11, ao lado da Colômbia, da República Democrática do Congo e do Uzbequistão.

Já a seleção marroquina está no Grupo 3, ao lado do Brasil, do Haiti e da Escócia.

Bruno Fernandes foi questionado em um vídeo publicado pelo Manchester United em sua conta oficial no “X”, no qual apareciam vários jogadores do United, sobre quem seria o campeão da Copa do Mundo, e ele respondeu: “Portugal”.

A segunda pergunta foi sobre quem seria o adversário na final, e Bruno Fernandes respondeu: “Espero enfrentar o Marrocos, meu amigo Nasser Mazraoui está lá”.

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Ele acrescentou: “Ainda há algo dentro de nós depois da última Copa do Mundo, então queremos derrotá-los desta vez para nos vingarmos”.

A seleção de Portugal havia sido eliminada da Copa do Mundo do Catar 2022 nas quartas de final após a derrota para o Marrocos (1 a 0), permitindo que os Leões do Atlante fizessem história ao se classificarem para as semifinais como a primeira seleção árabe e africana a chegar a essa fase.



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