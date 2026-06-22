As arquibancadas do Estádio Arrowhead, em Kansas City, testemunharam uma cena familiar engraçada durante a partida em que Lionel Messi marcou um hat-trick e levou a Argentina à vitória sobre a Argélia, na estreia das duas seleções na Copa do Mundo de 2026.

De acordo com um vídeo que circulou pela rede, os filhos de Messi, Thiago e Mateus, quase entraram em briga depois de não conseguirem chegar a um acordo sobre a divisão de algo, o que exigiu a intervenção da mãe deles, Antonella Rocuzzo, para acalmar os ânimos e impedir que os meninos começassem uma briga e causassem confusão.

Tiago aparece perseguindo seu irmão mais novo, Mateo, entre os assentos, em uma cena em que os dois pareciam mais preocupados com seu “problema” particular do que em acompanhar o brilhantismo do pai, que marcava três gols em campo naquele exato momento.

Depois de empatar com os gols do alemão Miroslav Klose (16), Messi se prepara para assumir sozinho o título de maior artilheiro da história da Copa do Mundo quando a seleção argentina enfrentar a Áustria na segunda rodada do Grupo 10, nesta noite de segunda-feira, antes de encerrar a primeira fase com um confronto contra a Jordânia na madrugada do próximo domingo.

Leia também:

Oferta do Al-Hilal está na mesa... Estrela do Barcelona recusa a Liga Turca

Bale: O futebol ficou chato como o xadrez... e a diversão está nos pés de Yamal e da dupla do Real