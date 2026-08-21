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imago-sport-1075709680.jpgAbdullah Ahmed
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Vídeo: Benzema: Vou permanecer no Al-Hilal, e o futebol não se resume a gols!

K. Benzema
Al Hilal
Campeonato Saudita
França
Arábia Saudita

O que disse o astro francês?

O francês Karim Benzema, atacante do Al-Hilal, encerrou a polêmica em torno das notícias que o ligavam a uma saída das fileiras do "Zaeem" durante a atual janela de transferências de verão.

Benzema havia se juntado ao Al-Hilal na última janela de transferências de inverno, após rescindir seu contrato com o Al-Ittihad, mas foi associado a uma saída devido à falta de adaptação ao estilo de jogo do técnico italiano Simone Inzaghi.

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Sobre o assunto, Benzema disse em declarações à imprensa após a partida contra o Al-Fayha: "Estou permanecendo no Al-Hilal até este momento, e é o contrato que me liga ao clube, e tento dar tudo o que tenho com a equipe".

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HIL

E acrescentou: "Não há nada de novo sobre o assunto, e até este momento sou um jogador das fileiras do Al-Hilal, e vou tentar continuar trabalhando da melhor maneira possível".

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Sobre a falta de gols, o atacante francês disse: "O futebol não é só gols, há muitos papéis que se pode desempenhar, e eu faço isso, e o mais importante é conquistar as vitórias".

E concluiu: "Estamos caminhando em bom ritmo até agora, e conquistamos 3 vitórias, sendo duas na Liga Roshn e uma na Copa do Rei, e nosso objetivo é continuar trabalhando da mesma forma".

Relatos haviam indicado que Benzema exigiu receber a totalidade dos seus salários para concordar com a saída do Al-Hilal.

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