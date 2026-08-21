O francês Karim Benzema, atacante do Al-Hilal, encerrou a polêmica em torno das notícias que o ligavam a uma saída das fileiras do "Líder" durante a atual janela de transferências de verão.

Benzema havia se juntado ao Al-Hilal na última janela de transferências de inverno, após rescindir seu contrato com o Al-Ittihad, mas foi associado a uma saída por conta de sua falta de adaptação ao estilo de jogo do treinador italiano Simone Inzaghi.

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Sobre esse assunto, Benzema disse, em declarações à imprensa após a partida contra o Al-Feiha: "Eu permaneço no Al-Hilal até este momento, e o contrato é o que me liga ao clube, e tento oferecer tudo o que tenho com a equipe".

E acrescentou: "Não há nada de novo sobre esse assunto, e até este momento sou um jogador das fileiras do Al-Hilal, e vou tentar continuar trabalhando da melhor forma possível".

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E sobre o distanciamento dos gols, o atacante francês disse: "O futebol não são apenas gols, pois há muitas funções que se podem cumprir, e eu faço isso, e o mais importante é conquistar as vitórias".

E concluiu: "Vamos em bom ritmo até agora, e conquistamos 3 vitórias, sendo duas na Roshn League e uma vitória na Copa do Rei, e nosso objetivo é continuar trabalhando da mesma maneira".

Relatos haviam indicado que Benzema exigiu receber a totalidade de seus salários para concordar com a saída do Al-Hilal.