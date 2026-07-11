A seleção da Inglaterra garantiu sua vaga nas semifinais da Copa do Mundo de 2026 após uma vitória difícil sobre a Noruega (2 a 1) na prorrogação, graças aos dois gols do astro do Real Madrid, Jude Bellingham, em uma partida emocionante disputada no Hard Rock Stadium, em Miami, na noite de sábado.

A partida foi marcada por reviravoltas dramáticas e decisões arbitrais polêmicas, e começou com um período de cautela, antes que a seleção da Inglaterra assumisse o controle do jogo, sem conseguir romper a defesa norueguesa bem organizada em sua primeira participação nas quartas de final da Copa do Mundo. Os ingleses desperdiçaram chances com O’Reilly e Madueke (minuto 23) e com Kane em uma cobrança de falta (minuto 29).

E, no primeiro ataque de verdade da Noruega, Andreas Schieldrop marcou o gol do torneio com um chute forte de fora da área que acertou o ângulo superior com a ajuda da trave (minuto 36), surpreendendo a seleção inglesa e colocando os vikings em uma posição vantajosa.

Sob enorme pressão, a defesa britânica resistiu a ondas sucessivas de ataques noruegueses por meio de Sorloth e Ødegaard, antes de Bellingham empatar o placar nos acréscimos do primeiro tempo com um chute rasteiro preciso em ângulo fechado, após um passe magnífico de Anthony Gordon (45'+2).

Kane quase deu a vantagem à Inglaterra momentos depois, mas seu gol, criado por Bellingham, foi anulado por impedimento evidente (45’+5).

Gol anulado gera polêmica

No segundo tempo, a Noruega continuou pressionando e quase retomou a liderança quando Torbjørn Hegim mandou a bola para o fundo da rede após um escanteio, mas o árbitro anulou o gol após a intervenção do Vídeo-Árbitro Assistente (VAR), alegando uma falta de Haaland sobre um zagueiro inglês (55º minuto), em aplicação das novas regras aprovadas pelo Conselho da IFAB.

A Noruega esteve perto de conquistar uma vitória esmagadora quando o chute desviado de Orsnes, após desvio na cabeça de Agger, acertou a trave (76º minuto), enquanto a Inglaterra continuou perigosa com uma arrancada de Saka que foi bloqueada no último instante (87º minuto).

Bellingham decide a partida

Na prorrogação, Bellingham decidiu a partida a favor dos Três Leões com seu segundo gol, após um rebote de um chute do substituto Morgan Rogers (94º minuto), tornando-se o verdadeiro herói da Inglaterra neste confronto.

Ben Spence quase conseguiu um pênalti após uma falta de Bob, mas o VAR anulou a decisão inicial, enquanto os Vikings fizeram tudo o que podiam para voltar ao jogo, sem sucesso diante de uma defesa inglesa perfeitamente organizada; os ingleses quase marcaram um terceiro gol, não fosse pela defesa decisiva do goleiro Niland (110º minuto).

Com essa vitória valiosa, a Inglaterra se classifica para a semifinal, onde enfrentará o vencedor do confronto entre Suíça e Argentina, em busca de seu primeiro título mundial desde 1966.