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O Barcelona mostrou que só conhece a linguagem da vitória e venceu com merecimento o Sabah, do Azerbaijão, em seu campo, por 4 a 1, na partida disputada na noite desta quarta-feira, pela quinta rodada da fase de grupos da Champions League.

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Anthony Gordon abriu o placar para o Barcelona aos 31 minutos e voltou a marcar aos 50, garantindo uma dobradinha pessoal na partida. Karim Adeyemi anotou o terceiro gol (55), antes de Gabriel Jesus fechar a goleada do Barcelona com o quarto (60). O único gol do Sabah foi marcado por Mikals (63).

Com a vitória merecida, o Barcelona subiu para a quarta colocação, com 12 pontos, somando quatro vitórias e uma derrota. Já o time azerbaijano aparece na 32ª posição, com 3 pontos, após uma vitória e quatro derrotas.

Apesar do amplo domínio do Barcelona, o time azerbaijano mostrou muita coragem e não se limitou a defender: em mais de uma ocasião, tentou chegar ao gol de Joan García, aproveitando o avanço dos laterais do Barcelona e a velocidade de seus jogadores na transição da defesa para o ataque, o que deu muita emoção à partida e um entusiasmo evidente à torcida.

Mas a experiência do Barcelona e a força de seus jogadores começaram a se impor aos poucos, especialmente com a movimentação do trio de ataque escolhido por Hansi Flick, que provou ser capaz de fazer a diferença a qualquer momento graças à velocidade, à habilidade e à capacidade de jogar em espaços curtos.

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O primeiro momento decisivo veio para quebrar a resistência do time visitante. Aos 30 minutos, o ponta Karim Adeyemi fez uma ótima jogada individual e mandou um cruzamento que o goleiro não conseguiu afastar bem, deixando a bola nos pés de Anthony Gordon, que a colocou na rede, marcou o primeiro gol do Barcelona e incendiou a festa da torcida nas arquibancadas.

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O gol deu mais confiança ao Barcelona, que passou a jogar com mais tranquilidade, enquanto o Sabah tentava voltar ao jogo. Mas o time catalão conseguiu manter a vantagem até o fim do primeiro tempo e foi para o intervalo vencendo por 1 a 0.

No segundo tempo, o Barcelona voltou com uma mentalidade completamente diferente, a de um campeão que quer resolver a partida cedo: aumentou o ritmo, intensificou a pressão e passou a encurralar o adversário em seu campo, até chegar a sequência de gols que definiu o confronto de vez.

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Aos 50 minutos, Gordon marcou o segundo gol ao aproveitar o rebote do goleiro do Sabah após um chute forte de Gabriel Jesus, confirmando sua grande atuação na partida e ampliando o placar para o time catalão.

O Barcelona não deu ao adversário nenhuma chance de respirar e manteve uma pressão ofensiva avassaladora por todos os lados, aproveitando o abatimento dos jogadores do Sabah após o segundo gol.

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Aos 54 minutos, Balde criou uma chance que o atacante Karim Adeyemi não teve dificuldade para mandar para as redes, marcando o terceiro gol do Barcelona e se recompensando pela ótima atuação ao longo de toda a partida, depois de já ter dado a assistência para o primeiro gol.

Depois do terceiro gol, a partida passou a ter um só sentido. O Barcelona dominou todas as ações do jogo e encantou sua torcida com passes curtos e rápidos e movimentações inteligentes que desmontaram completamente a defesa do Sabah.

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Aos 59 minutos, chegou a vez de Gabriel Jesus, que aproveitou um cabeceio de Koundé após cobrança de escanteio de Gordon e colocou a bola na rede, marcando o quarto gol do Barcelona, num lance que confirmou a superioridade total do time catalão e mostrou que ele foi melhor em tudo neste confronto.

Mesmo perdendo por 4 a 0, o Sabah se recusou a desistir e buscou um gol de honra, que acabou saindo antes do fim da partida. Aos 62 minutos, o reserva Mikals conseguiu marcar o primeiro gol do Sabah, diminuindo o placar para 4 a 1 e dando ao seu time um gol de valor moral em uma partida difícil contra um gigante europeu.