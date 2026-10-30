Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Tokyo Verdy v Gamba Osaka - J.LEAGUE MEIJI YASUDA J1 100 YEAR VISION LEAGUE Playoff Round 2nd LegJ.LEAGUE
GOAL
Traduzido por

Vídeo: baque pesado abala o Al-Ittihad antes do duelo asiático contra o Al-Ain!

Abha x Al-Ittihad
Abha
Al-Ittihad
Campeonato Saudita
Al-Ittihad x Al-Ain
Al-Ain
Liga dos Campeões da Ásia
Arábia Saudita
Emirados Árabes Unidos

O Al-Ahly diante de uma missão difícil

O Al-Ittihad sofreu um golpe prematuro durante a sua partida diante do Abha, na noite desta sexta-feira, pela décima segunda rodada do Campeonato Saudita de Profissionais Roshn, depois que um de seus elementos importantes sofreu uma lesão repentina que atrapalhou os planos da comissão técnica nos primeiros minutos do confronto.

A lesão veio em um momento delicado para o "Decano", que se prepara para disputar um importante confronto continental diante do Al-Ain, dos Emirados Árabes Unidos, na próxima segunda-feira, pela quarta rodada da Liga dos Campeões da Ásia de Elite, o que gera preocupação quanto à condição do jogador antes desse compromisso.

Leia também: Voltou para se vingar: Ronaldo quebra o recorde de Toni e ameaça Youssef En-Nesyri

Após apenas 8 minutos do início da partida contra o Abha, o colombiano Richard Ríos, meio-campista do Al-Ittihad, sofreu a lesão em razão de uma entrada forte de um dos jogadores da equipe adversária, caindo ao gramado em meio a dores evidentes.

Próximas partidas
ITT

ITT

Liga dos Campeões da Ásia

02 de nov. de 2026

ALA

ALA

Ríos não conseguiu completar o confronto, deixando o campo chorando após ter dificuldade para caminhar de forma normal, o que levou o alemão Jens Wissing, diretor técnico do Al-Ittihad, a fazer uma substituição forçada e precoce.

Wissing decidiu colocar Ahmed Al-Ghamdi no lugar do jogador colombiano, em uma tentativa de lidar com a situação e completar a partida, enquanto a comissão técnica aguarda conhecer os detalhes da lesão e avaliar sua condição médica nas próximas horas.

A lesão de Ríos ocorre poucos dias antes do confronto asiático contra o Al-Ain, colocando sua participação na próxima partida em dúvida, à espera dos exames médicos que determinarão a natureza da lesão e o tempo de sua ausência, bem como sua capacidade de chegar a tempo para o compromisso continental.

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google