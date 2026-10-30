O Al-Ittihad sofreu um golpe prematuro durante a sua partida diante do Abha, na noite desta sexta-feira, pela décima segunda rodada do Campeonato Saudita de Profissionais Roshn, depois que um de seus elementos importantes sofreu uma lesão repentina que atrapalhou os planos da comissão técnica nos primeiros minutos do confronto.

A lesão veio em um momento delicado para o "Decano", que se prepara para disputar um importante confronto continental diante do Al-Ain, dos Emirados Árabes Unidos, na próxima segunda-feira, pela quarta rodada da Liga dos Campeões da Ásia de Elite, o que gera preocupação quanto à condição do jogador antes desse compromisso.

Leia também: Voltou para se vingar: Ronaldo quebra o recorde de Toni e ameaça Youssef En-Nesyri

Após apenas 8 minutos do início da partida contra o Abha, o colombiano Richard Ríos, meio-campista do Al-Ittihad, sofreu a lesão em razão de uma entrada forte de um dos jogadores da equipe adversária, caindo ao gramado em meio a dores evidentes.

Próximas partidas ITT Liga dos Campeões da Ásia 13:15 ALA

Ríos não conseguiu completar o confronto, deixando o campo chorando após ter dificuldade para caminhar de forma normal, o que levou o alemão Jens Wissing, diretor técnico do Al-Ittihad, a fazer uma substituição forçada e precoce.

Wissing decidiu colocar Ahmed Al-Ghamdi no lugar do jogador colombiano, em uma tentativa de lidar com a situação e completar a partida, enquanto a comissão técnica aguarda conhecer os detalhes da lesão e avaliar sua condição médica nas próximas horas.

A lesão de Ríos ocorre poucos dias antes do confronto asiático contra o Al-Ain, colocando sua participação na próxima partida em dúvida, à espera dos exames médicos que determinarão a natureza da lesão e o tempo de sua ausência, bem como sua capacidade de chegar a tempo para o compromisso continental.