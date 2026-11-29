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O Barcelona não deixou margem para dúvidas sobre sua capacidade de impor seu domínio na disputa do Campeonato Espanhol ao golear o Deportivo La Coruña por 5 a 1, neste domingo, em uma partida marcada pelo brilho ofensivo dos comandados de Hansi Flick, que aproveitaram o tropeço do Real Madrid diante do Alavés para se firmar na liderança da tabela e ampliar a vantagem sobre os perseguidores.

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O Barcelona decidiu a partida, válida pela 14ª rodada do Campeonato Espanhol, com um início perfeito que surpreendeu os donos da casa. Lamine Yamal abriu o placar com menos de 90 segundos de jogo, ao fim de uma jogada bem construída que começou com uma troca de passes com Pedri. Em seguida, ele mandou um cruzamento rasteiro que Dani Olmo deixou passar com inteligência, enganando o goleiro do Deportivo e indo parar no fundo da rede.

A resposta do Deportivo não demorou: o time empatou aos nove minutos com Aubameyang, que aproveitou um passe de Nsongo, levou a melhor em uma disputa física com Pau Cubarsí e, com o pé direito, colocou a bola na meta de Joan García.

Mas o Barcelona recuperou rapidamente a vantagem. Aos 20 minutos, Dani Olmo subiu para aproveitar o cruzamento de Gordon pela esquerda e cabeceou para as redes, e o time catalão terminou o primeiro tempo vencendo por 2 a 1.

No início do segundo tempo, o Barcelona assumiu o controle das ações, e Raphinha ampliou com o terceiro gol aos 50 minutos. Ele recebeu um cruzamento preciso de Lamine Yamal e aproveitou a falta de marcação no segundo pau, dando ao time uma vantagem confortável e deixando o Deportivo diante de uma tarefa ainda mais difícil para voltar ao jogo, já que a superioridade catalã na posse de bola e na criação de chances seguia evidente.

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Apesar das tentativas dos donos da casa de diminuir a diferença, o Barcelona continuou sendo o time mais perigoso. Aos 83 minutos, Raphinha marcou seu segundo gol na partida, o quarto da equipe, aproveitando uma bola que sobrou para ele depois de um passe de Koundé em direção a Gordon desviar na defesa do Deportivo. O time catalão manteve a pressão até os minutos finais, sem dar ao adversário uma chance real de se reequilibrar ou ameaçar o resultado.

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Raphinha fechou a festa de gols ao marcar o quinto no segundo minuto dos acréscimos, depois de receber um belo passe de Lamine Yamal. Com isso, chegou ao 18º gol na temporada e abriu quatro de vantagem sobre Kylian Mbappé na artilharia. O brasileiro segue apresentando um alto nível ofensivo, que o transformou em um dos grandes destaques do Barcelona nesta temporada e em forte candidato a terminar como artilheiro da competição.

Com a vitória, o Barcelona reforçou a liderança do Campeonato Espanhol e ampliou para cinco pontos a vantagem sobre o Atlético de Madrid (antes do confronto entre os dois na quarta-feira), aproveitando a derrota do Real Madrid para o Alavés. Já o Deportivo La Coruña segue em dificuldades na 13ª colocação, com apenas uma vitória nas últimas nove partidas da liga, e a pressão sobre o time aumenta diante da queda contínua de rendimento e do afastamento das posições de destaque.