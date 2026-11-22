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O Atlético de Madrid aplicou um duro golpe no rival Getafe ao sair do estádio do adversário com uma vitória merecida por 3 a 0, em um confronto no qual os comandados do técnico Diego Simeone impuseram seu domínio sobre o jogo e conquistaram três pontos preciosos, que devolveram a equipe ao terceiro lugar na tabela de classificação do Campeonato Espanhol.

O Atlético começou a partida sob pressão dos donos da casa, que tentaram surpreender os visitantes e chegaram à primeira oportunidade de gol. No entanto, o time de Simeone logo recuperou o equilíbrio e impôs seu ritmo ao confronto, aproveitando a capacidade de controlar o meio-campo e ameaçar o gol do Getafe.

A equipe madrilenha não demorou a transformar sua superioridade em gol: Álex Baena abriu o placar aos dez minutos, com um chute forte que colocou o Atlético em vantagem por 1 a 0 e bagunçou os planos dos donos da casa, que se viram obrigados a reagir rapidamente na partida.

O Atlético manteve a pressão após o primeiro gol e conseguiu ampliar aos 30 minutos, quando Cardoso aproveitou uma falha grave do goleiro Soria na cobrança de um escanteio para marcar o segundo e dar ao time uma vantagem confortável antes do intervalo, enquanto o Getafe tinha dificuldades para lidar com a movimentação ofensiva dos visitantes.

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No início do segundo tempo, o panorama do confronto pouco mudou. O Atlético de Madrid manteve o controle e conseguiu conter as tentativas de reação do Getafe, cujos ataques não representaram ameaça suficiente para alterar o placar diante da organização defensiva demonstrada pelo time de Simeone.

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Aos 90 minutos, o Atlético deu o golpe de misericórdia nas esperanças do Getafe, com Grimaldo marcando o terceiro gol de pênalti para fechar o confronto em 3 a 0 e confirmar a superioridade de sua equipe em uma partida que dominou durante a maior parte do tempo e na qual soube aproveitar as chances que teve.

Com essa importante vitória, o Atlético de Madrid recuperou o terceiro lugar na tabela de classificação do Campeonato Espanhol, consolidando sua posição entre as equipes da parte de cima e seguindo na perseguição aos rivais. Já o Getafe viu sua situação se complicar ainda mais e agora está perto da zona de rebaixamento, após a pesada derrota para o time de Simeone.