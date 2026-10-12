O português Cristiano Ronaldo, capitão do Al Nassr, surpreendeu os torcedores com um gesto marcante após o confronto contra o Neftchi, do Uzbequistão, ao demonstrar seu vínculo com a Arábia Saudita por meio de uma atitude que chamou a atenção, em meio à situação e aos acontecimentos que a região tem vivido no último período.

Ronaldo conduziu o Al Nassr à vitória sobre o Neftchi por 3 a 1, na noite de segunda-feira, em partida válida pela segunda rodada da Liga dos Campeões da Ásia Elite, e contribuiu para o triunfo ao marcar o segundo gol aos 42 minutos, depois de Angelo abrir o placar, antes de o zagueiro da equipe uzbeque, Boyan Seger, marcar um gol contra no segundo tempo.

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Antes do início da partida, o astro português apareceu beijando a bandeira saudita estampada na camisa do Al Nassr, em uma cena marcante que refletiu seu apreço pelo país onde vive sua experiência profissional desde que se transferiu para o clube, e voltou a reforçar essa postura de outra maneira após o término do confronto.

Durante a comemoração da vitória, Ronaldo pediu aos torcedores um cachecol com a bandeira saudita e o colocou sobre os ombros, em um gesto que ocorreu em sintonia com os recentes acontecimentos regionais, dando à cena da celebração uma dimensão que vai além da alegria do triunfo e da conquista dos três pontos na competição continental.

A atitude do capitão do Al Nassr atraiu os olhares, ao unir a comemoração da vitória à demonstração de seu vínculo com o reino, em um momento no qual a equipe busca dar sequência à sua caminhada asiática com resultados positivos. Com essas imagens, Ronaldo confirmou que sua presença nos campos sauditas não se limita ao que apresenta dentro das quatro linhas, mas se estende também a gestos que despertam o interesse dos torcedores e do público.







