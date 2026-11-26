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Em um instante, o campo deixou de ser um local de treino e virou palco de uma operação policial, que terminou com a prisão de um dos astros do Vasco da Gama em um caso que abalou todo o futebol brasileiro.

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A polícia brasileira prendeu nesta quinta-feira, no Rio de Janeiro, David Correa, atacante do Vasco da Gama, no âmbito de uma grande investigação sobre tráfico de drogas e de armas e lavagem de dinheiro, segundo informou a Polícia Civil do Rio de Janeiro.

O jornal brasileiro “Globo News” confirmou que a ação foi determinada pela Justiça do Espírito Santo, estado natal do jogador, dentro da operação policial conhecida como Operação “A Tropa”, que tem como alvo uma rede suspeita de crimes graves.

Um vídeo mostrou o atacante, vestido com o uniforme de treino, acompanhado por um grupo de policiais do lado de fora do centro de treinamento do Vasco da Gama, em Jacarepaguá, uma cena chocante para a torcida do clube.

Segundo os detalhes divulgados, os policiais chegaram ao centro de treinamento em duas viaturas, pouco antes do início da atividade, e foram recebidos pelo técnico Felipe Maestro e pelo diretor de futebol Clauber Rocha.

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David estava no gramado no momento da operação. A polícia apreendeu o celular dele e recusou seu pedido para tomar banho antes de ser levado à delegacia.

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A prisão não chegou a ser uma surpresa total para as autoridades, segundo o jornal brasileiro: o jogador já havia sido obrigado por ordem judicial a entregar o passaporte à polícia no fim de outubro passado, como parte da mesma investigação.

De acordo com a decisão judicial, a juíza Cristina Eller Pimenta Bernardo, da 5ª Vara Criminal da Serra, no Espírito Santo, citou mensagens extraídas do celular de David e depoimentos colhidos durante a investigação, que levaram à decretação da prisão preventiva do atacante por suspeita de tentar obstruir o andamento do processo criminal.

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Segundo o tribunal, as conversas ocorridas em julho de 2026 entre David e o zagueiro Hayner, do Vila Nova, incluíam menções a oferecer dinheiro a testemunhas e até uma sugestão de Hayner de recrutar terceiros para roubar uma delas e o celular dela.

Em um áudio atribuído a David, ele diz ter oferecido 5 mil reais a uma testemunha para mudar o depoimento. O tribunal apontou ainda que ele transferiu 9 mil reais para o advogado de um acusado em um caso de tentativa de homicídio.

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David, conhecido como “DVD”, tem 31 anos e joga pelo Vasco da Gama desde 2024. Nesta temporada, disputou 46 partidas e marcou seis gols. Ele não atuou no último jogo do time pelo Campeonato Brasileiro, disputado no domingo passado contra o Bragantino.

O Vasco da Gama, por sua vez, divulgou uma nota oficial informando que o jogador foi conduzido à delegacia na manhã de quinta-feira em cumprimento a uma ordem judicial e que, desde que tomou conhecimento da situação, colocou seu departamento jurídico à disposição do atleta e acompanha o caso de perto, aguardando seus desdobramentos e a conclusão dos procedimentos legais pelas autoridades competentes.

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O clube acrescentou que, em respeito ao devido processo legal e à apuração dos fatos, não fará outros comentários sobre o caso no momento.