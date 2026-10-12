Vídeo: assobios e confrontos - o que aconteceu na batalha entre Al Ahli e Al Wasl?

A emoção no confronto entre Al Ahli, da Arábia Saudita, e Al Wasl, dos Emirados Árabes Unidos, pela segunda rodada da Liga dos Campeões da Ásia de Elite, não ficou restrita à disputa dentro das quatro linhas, depois que a partida se transformou em uma série de crises consecutivas, que começou com as vaias durante a execução do hino nacional saudita e evoluiu para uma discussão violenta entre os jogadores, antes de os ânimos se acirrarem novamente durante a saída de Saleh Abu Al-Shamat, lesionado, do campo.

A história começou antes do apito inicial, quando a torcida do Al Wasl vaiou durante a execução do hino nacional saudita, em uma cena que provocou a irritação de vários jogadores do Al Ahli e lançou sua sombra sobre o clima do confronto desde os primeiros momentos.

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Com o acirramento da disputa, as tensões se transferiram para o gramado, e a partida viveu um de seus momentos mais quentes quando Saleh Abu Al-Shamat entrou em discussão com Adrielson Silva, jogador do Al Wasl.

Abu Al-Shamat sofre agressão e a discussão se inflama

A situação entre Abu Al-Shamat e Adrielson se agravou depois que os dois jogadores trocaram gestos e palavras, antes de o atleta do Al Wasl desferir um golpe na cabeça do ponta do Al Ahli, fazendo com que este caísse ao gramado em meio a um clima de revolta e protestos.

O episódio levantou questionamentos sobre o tratamento dado pela arbitragem ao caso, especialmente porque a discussão evoluiu para um contato físico evidente, enquanto o árbitro não mostrou cartão vermelho a nenhum dos jogadores envolvidos nos acontecimentos.









E a crise de Abu Al-Shamat não terminou nesse episódio, já que o jogador do Al Ahli foi obrigado a deixar o campo lesionado cerca de meia hora antes do fim da partida, sendo levado em uma maca de ambulância em meio a um ambiente carregado.

Mas o momento de sua saída se transformou, por sua vez, em um novo capítulo de tensão, depois que o jogador fez gestos para a torcida do Al Wasl que foram entendidos como provocação e um pedido para que ela caísse, o que inflamou a ira dos presentes nas arquibancadas.

Garrafas de água perseguem Abu Al-Shamat e o árbitro fica sem cartões

Durante a saída de Abu Al-Shamat, o clima registrou uma escalada adicional, depois que garrafas de água foram arremessadas em sua direção, segundo as imagens que circularam, tanto do lado das arquibancadas quanto das proximidades do banco de reservas do Al Wasl, em uma cena que aumentou a intensidade da polêmica sobre o que ocorreu durante a partida e levantou questionamentos sobre como controlar a tensão e proteger os jogadores no momento em que deixam o gramado.

Apesar dos diversos episódios, das vaias durante o hino nacional à agressão a Abu Al-Shamat e, depois, ao arremesso de garrafas de água enquanto ele saía lesionado, o árbitro não mostrou nenhum cartão durante esses acontecimentos, conforme o que foi relatado nos detalhes do caso.

Assim, o confronto entre Al Ahli e Al Wasl deixou de ser uma disputa asiática para se tornar uma noite polêmica, em meio a cobranças pela necessidade de revisar o que aconteceu e agir com firmeza diante de qualquer excesso, para que as brigas não se sobreponham ao próprio futebol.







