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Vídeo: As lágrimas de Ronaldo encerram sua última dança na Copa do Mundo

C. Ronaldo
Portugal x Espanha
Portugal
Espanha
Copa do Mundo
Portugal
Espanha
EUA

A estrela de Portugal está à mercê do vento

A trajetória de Cristiano Ronaldo, capitão da seleção de Portugal na Copa do Mundo, chegou ao fim após a derrota chocante para a Espanha (0 a 1), nas oitavas de final da edição de 2026.

Ronaldo havia anunciado na coletiva de imprensa antes da partida que esta Copa do Mundo seria a última dele com a seleção portuguesa.

Leia também... Um choque que ninguém esperava!... Fim trágico da trajetória do astro da Inglaterra na Copa do Mundo

Após o apito final, Ronaldo explodiu em lágrimas diante das lentes dos fotógrafos, incapaz de se conter, já que sonhava em encerrar sua carreira com esse título histórico.

Ronaldo é o jogador com mais participações na história do torneio, com 6 edições, de 2006 a 2026.

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Ronaldo marcou 11 gols em 27 partidas disputadas na Copa do Mundo desde o início de sua carreira, além de 3 assistências, sendo que marcou 3 gols na edição atual.




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