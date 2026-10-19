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Al Ahli vs Al Riyadh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL
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Vídeo: Artem acalma a revolta da torcida do Al-Ahli, e o Al-Fayha dispara contra o árbitro!

A. Bondarenko
Al-Fayha x Al-Ahli
Al-Fayha
Al-Ahli
Campeonato Saudita
Ucrânia
Arábia Saudita

O astro ucraniano põe fim às críticas

O ucraniano Artem Bondarenko, meio-campista do Al-Ahli, da Arábia Saudita, conseguiu responder às críticas que o perseguiam desde sua chegada ao clube durante a última janela de transferências de verão, após marcar um gol contra o Al-Feiha, na noite de segunda-feira, em partida válida pela décima rodada do Campeonato Saudita, em um lance que gerou polêmica devido ao seu momento e às reações dos jogadores do time adversário.

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Bondarenko sofreu críticas da torcida desde sua chegada ao Al-Ahli, diante das grandes expectativas depositadas sobre ele, mas conseguiu deixar sua marca no confronto contra o Al-Feiha, ao balançar as redes com uma cabeçada nos segundos finais do primeiro tempo, dando à sua equipe um gol importante em um momento extremamente delicado.

Trata-se do primeiro gol do jogador ucraniano com a camisa do Al-Ahli em sua participação em 7 partidas, o que lhe dá um importante impulso moral após o período em que foi alvo de críticas, além de abrir para ele a oportunidade de mudar as impressões sobre seu rendimento com a equipe, especialmente porque marcar em uma partida oficial pode ajudá-lo a recuperar a confiança e a apresentar atuações mais influentes na próxima fase.

O lance do gol não passou sem protestos, já que os jogadores do Al-Feiha reclamaram da decisão do árbitro de validar o gol, depois que ele saiu com a entrada do terceiro minuto dos acréscimos do primeiro tempo, apesar de terem sido anunciados apenas dois minutos de tempo adicional, conforme apontaram os jogadores durante seus protestos.

O momento do gol irritou os jogadores do Al-Feiha, que entenderam que o apito de encerramento do primeiro tempo deveria ter sido soado antes de sua marcação, transformando a cabeçada de Bondarenko em centro de uma polêmica de arbitragem, ao mesmo tempo em que o Al-Ahli comemorava.

Enquanto Bondarenko encontrava o caminho das redes pela primeira vez em 7 partidas com o Al-Ahli, os protestos do Al-Feiha quanto à gestão dos minutos finais do primeiro tempo aumentavam, fazendo com que o lance reunisse tanto a alegria do jogador ucraniano por um gol tão esperado quanto a raiva do adversário pelo momento em que ele foi marcado.

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