O Arsenal quebrou o tabu do estádio Anfield depois de 14 anos, ao vencer o anfitrião Liverpool por 1 a 0, na noite deste domingo, pela nona rodada da Premier League.
A última vitória do Arsenal na Premier League no estádio de Anfield remonta a 2012, quando Mikel Arteta, atual técnico do clube londrino, era o capitão da equipe.
O alemão Kai Havertz marcou o único gol da partida aos 16 minutos, depois de completar, de primeira, para o fundo das redes, um cruzamento rasteiro de seu companheiro inglês Declan Rice.
O Liverpool teve a posse de bola na maior parte da partida e ameaçou o gol do Arsenal mais de uma vez, mas falhou em empatar o placar, saindo derrotado diante de sua torcida.
Por outro lado, o Arsenal apresentou uma atuação equilibrada nos primeiros 15 minutos, até marcar o gol, e depois recuou bastante para a defesa, apostando nos contra-ataques, e teve algumas chances de ampliar o placar, mas falhou em aproveitá-las.
Com essa vitória, o Arsenal aproveitou o tropeço do Manchester City no último sábado, com a derrota para o Brighton por 1 a 0, para disparar na liderança isolada, com 24 pontos, três de vantagem sobre a equipe dos Citizens.
Por outro lado, o Liverpool estacionou nos 15 pontos, na quinta colocação, sofrendo sua segunda derrota na Premier League nesta temporada.