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Vídeo: arma do Arsenal volta à vida após 13 partidas

Arsenal x Everton
Arsenal
Everton
Premier League
E. Konsa
England

O Arsenal quebrou uma sequência negativa que o acompanhava havia vários meses, já que não conseguiu aproveitar uma de suas armas ofensivas habituais em 13 partidas consecutivas, antes de finalmente conseguir pôr fim a essa espera diante do Everton, pela oitava rodada da Premier League.

O Arsenal abriu o placar aos sete minutos, no estádio Emirates, quando um escanteio cobrado por Martin Ødegaard gerou confusão dentro da área do Everton, aproveitada por Ezri Konsa para dar aos mandantes a vantagem por um a zero.

Com esse gol, o Arsenal encerrou um jejum que durava desde maio passado de marcar em bolas paradas nas diversas competições, com exceção dos pênaltis, pondo fim a uma sequência que se estendeu por 13 partidas consecutivas sem balançar as redes dessa maneira, segundo dados da rede Opta.

A equipe do técnico Mikel Arteta busca aproveitar o tropeço do Manchester City diante do Aston Villa, que venceu o confronto pelo placar de 2 a 1, para reforçar sua posição na disputa pela liderança da Premier League.

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