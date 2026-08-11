Vídeo: após o choque da depressão, Alcaraz silencia médico da Itália com resposta prática

O espanhol Carlos Alcaraz, estrela do tênis, respondeu à sua maneira ao médico da federação italiana e às dúvidas em torno da sua lesão.

Gianni Danieli, chefe do departamento médico da Federação Italiana de Tênis, provocou ampla polêmica com suas declarações sobre a lesão sofrida pela estrela espanhola Carlos Alcaraz, após colocar em dúvida a sua natureza, indicando que o jogador sofre de depressão.

O jornal "Mundo Deportivo" afirmou que o médico já havia feito declarações inadequadas sobre Carlos Alcaraz em outras ocasiões. E, desta vez, foi além, questionando o motivo da lesão no pulso do jogador, que o afastou das competições desde meados de abril, ressaltando que ele apresentou uma explicação sem qualquer prova.

Carlos Alcaraz respondeu a Gianni Danieli à sua maneira. Não deu nenhuma resposta verbal ou por escrito, pois considera-se acima desses boatos, além de o local e o momento não serem apropriados para isso.

Alcaraz desistiu do torneio de Cincinnati e ainda não tomou uma decisão definitiva sobre o Aberto dos Estados Unidos, mas respondeu hoje à sua maneira à acusação de que sofre de depressão, concentrando-se em se preparar para o retorno aos circuitos do tênis assim que se recuperar da lesão leve no pulso.

É verdade que não foi divulgado nenhum laudo médico oficial que esclareça a natureza da lesão ou os seus detalhes. Mas sabe-se que o tendão estava inflamado e que a cartilagem estava danificada, apesar de não haver nenhum comunicado do jogador ou de sua equipe.

Antonio Hernández, diretor de comunicação do clube Real Sociedad de Campo em El Palmar, compartilhou um vídeo que mostra Carlos Alcaraz treinando, nesta terça-feira, com Carles Hernández como parceiro de treino, e comentou: "Depressão? Bobagem".

O jogador de 23 anos, vencedor de sete títulos nos quatro grandes torneios, anunciará se sente que está apto para ir a Nova York ou não, mas o vídeo mostra o seu trabalho hoje, que contradiz a questão de que sofre de depressão.







