Vídeo: após gol rápido de Casemiro, Messi não consegue salvar o Inter Miami

O Inter Miami perdeu para o anfitrião New York Red Bulls pelo placar de 2 a 0, na liga norte-americana, em uma partida que contou com a participação de Lionel Messi vindo do banco de reservas.

O Inter Miami sofreu um golpe cedo, com um gol contra marcado por Casemiro em suas próprias redes aos sete minutos, antes de o sueco Emil Forsberg ampliar a vantagem dos donos da casa com um segundo gol nos acréscimos, selando o confronto aos 91 minutos, após um passe de Cameron Harper.

O Inter Miami sofreu com erros na construção de jogadas desde a defesa, o que deu ao adversário chances recorrentes de ameaçar o gol, enquanto o goleiro canadense Dayne St. Clair ajudou a reduzir a derrota com defesas importantes, principalmente diante de Ronald Donkor, do mexicano Jorge Ruvalcaba e de Eric Maxim Choupo-Moting.

Messi, que entrou no lugar de Ricardo Riquelme Filipe aos 56 minutos, tentou recolocar sua equipe na partida, e o Inter Miami quase chegou ao empate aos 84 minutos, quando Ethan Horvath defendeu uma tentativa de Santiago Morales, antes de o chute do venezuelano Telasco Segovia acertar o travessão.

Mas a chance perdida se transformou em um golpe fatal, depois que Forsberg marcou o segundo gol nos momentos finais.

Apesar da derrota, o Inter Miami ocupa a segunda colocação na Conferência Leste, com 55 pontos, 15 pontos atrás do Nashville, que garantiu matematicamente o título do Supporters' Shield, concedido ao time com a melhor campanha na temporada regular, após sua vitória sobre o Montreal pelo placar de 2 a 0, segundo informou o jornal Mundo Deportivo.

O Nashville chegou aos 70 pontos a três partidas do fim da temporada, conquistando o título pela primeira vez em sua história.