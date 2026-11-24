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O português Cristiano Ronaldo, capitão do Al-Nassr, da Arábia Saudita, gerou polêmica por causa de um lance inusitado durante o confronto com o Al-Sadd, do Catar, pela AFC Champions League Elite.

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O Al-Nassr recebeu o Al-Sadd nesta terça-feira, no Al-Awwal Park, em Riad, capital da Arábia Saudita, pela 5ª rodada da fase de liga da AFC Champions League Elite.

Quando o Al-Nassr vencia o Al-Sadd por 2 a 1, Ronaldo pediu um novo pênalti, alegando ter sofrido falta dentro da área.

No entanto, o árbitro jordaniano Adham Makhadmeh recusou as reclamações de Ronaldo e marcou contra ele um tiro livre indireto por impedimento, com base em uma sinalização do assistente.

A marcação do assistente irritou o astro português, que decidiu debochar dele: colocou a mão sobre os olhos e, em seguida, fez o gesto de impedimento, insinuando que o assistente levantava a bandeira sem enxergar o lance.

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O lance despertou o temor da torcida do Al-Nassr de que Ronaldo possa ser punido por zombar de um membro da arbitragem, o que poderia significar sua ausência em alguns dos próximos jogos da competição asiática.

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O Al-Nassr ainda tem quatro partidas pela fase de liga da AFC Champions League Elite, contra Al-Wasl e Shabab Al-Ahli, dos Emirados Árabes Unidos, e Al-Gharafa e Al-Shamal, do Catar.

Ronaldo havia marcado o primeiro gol do Al-Nassr contra o Al-Sadd, de pênalti. Ele mesmo sofreu a falta dentro da área aos 12 minutos e converteu a cobrança aos 13, com um chute forte à direita do goleiro Meshaal Barsham.

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Com esse gol, o astro português quebrou a maldição que o acompanhava nas cobranças de pênalti pelo Al-Nassr desde o início da atual temporada.

Ronaldo havia desperdiçado um pênalti no último clássico contra o arquirrival Al-Ahli, na última sexta-feira, em partida adiada da 9ª rodada da Saudi Pro League, que terminou com derrota por 3 a 1.

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Segundo a Opta, Ronaldo desperdiçou os dois pênaltis que cobrou na atual temporada da Saudi Pro League. O primeiro foi na vitória por 1 a 0 sobre o Neom, em 20 de outubro, diante do goleiro Marcin Bułka.

Esse número equivale ao total de pênaltis que o craque português perdeu em toda a temporada passada da Saudi Pro League, quando converteu 6 de 8 cobranças.

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Além disso, foi a primeira vez que Ronaldo deixou de marcar em duas cobranças de pênalti consecutivas na Saudi Pro League desde que chegou ao Al-Nassr, em janeiro de 2023, após a rescisão de seu contrato com o Manchester United.

O último pênalti convertido por Ronaldo pelo Al-Nassr na Saudi Pro League foi em 3 de abril, na vitória por 5 a 2 sobre o Al-Najma, antes de voltar a marcar da marca da cal na AFC Champions League Elite.

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O gol marcado pelo astro português foi histórico para ele, pois o colocou no topo da lista de artilheiros do Al-Nassr na AFC Champions League Elite em todos os tempos.

Ronaldo chegou ao 17º gol pelo Al-Nassr na AFC Champions League Elite e superou o atacante marroquino Abderrazak Hamdallah, que havia marcado 16 gols pelo clube na competição.

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O português também chegou ao 987º gol da carreira e está a apenas 13 gols de se tornar o primeiro jogador a alcançar a marca de 1.000 gols na história do futebol.