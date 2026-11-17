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O empate por 1 a 1 prevaleceu no duelo entre Tunísia e Líbia, disputado na capital Trípoli, pela quarta rodada das Eliminatórias para a Copa Africana de Nações de 2027. A partida teve muita tensão antes do fim do primeiro tempo, quando os jogadores tunisianos protestaram com veemência contra um pênalti marcado para os donos da casa, chegando a ameaçar abandonar o jogo.

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As duas seleções entraram em campo sob forte pressão. A Tunísia havia perdido o jogo de ida por 2 a 0, em Sfax, e precisava de um resultado positivo fora de casa para reavivar as esperanças na briga pela vaga, enquanto a Líbia buscava aproveitar o fator casa e o apoio da torcida para reforçar sua posição no grupo.

A Tunísia precisou de apenas três minutos para abrir o placar: Anis Ben Slimane aproveitou uma falha defensiva aos 3 minutos e deu à seleção tunisiana uma vantagem precoce no confronto, obrigando os donos da casa a correr atrás do empate.

Quando a partida caminhava para o fim do primeiro tempo com a Tunísia em vantagem, o árbitro marcou um pênalti polêmico a favor da Líbia, decisão que irritou os jogadores tunisianos e os levou a protestar duramente, ameaçando deixar o campo , até que a situação foi contornada e os atletas foram convencidos a continuar a partida.

Ezzo Al-Marimi converteu a cobrança, colocando a bola na rede aos 5 minutos dos acréscimos do primeiro tempo, recolocando a Líbia no jogo e decretando o empate por 1 a 1.

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A partida foi marcada por uma disputa intensa entre as duas seleções, diante da importância dos três pontos. A Tunísia entrou em campo em busca de sua primeira vitória nas Eliminatórias, enquanto a Líbia esperava confirmar sua superioridade após vencer o rival no jogo de ida.

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Nenhuma das seleções conseguiu decidir o confronto no segundo tempo, e cada lado ficou com um ponto. Assim, continua a busca da Tunísia pela primeira vitória no grupo: a equipe começou sua campanha com empates diante de Uganda, por 1 a 1, e Botsuana, por 2 a 2, antes de perder para a Líbia por 2 a 0 na terceira rodada.

A Líbia havia conquistado sua primeira vitória nas Eliminatórias no jogo de ida, disputado em Sfax. Ali Youssef marcou o primeiro gol, de pênalti, aos 44 minutos, e Hamdou Elhouni ampliou aos 62, deixando a Tunísia sob forte pressão antes do jogo de volta.

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Com o resultado, a Líbia chegou a cinco pontos e assumiu provisoriamente a liderança do grupo, enquanto a Tunísia soma três pontos, na última colocação, na disputa do Grupo H das Eliminatórias para a Copa Africana de Nações de 2027, do qual apenas uma seleção se classifica, além de Uganda, país-sede e classificada automaticamente para a fase final.