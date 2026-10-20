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Al Ittihad v Al Fayha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Ahmed Mansy
Traduzido por

Vídeo: após 70 dias de seca, Elenikhina dá a Awar seu primeiro gol na Roshan

H. Aouar
G. Ilenikhena
Al-Ettifaq x Al-Ittihad
Al-Ettifaq
Al-Ittihad
Campeonato Saudita
Argélia
Nigéria
Arábia Saudita

A estrela argelina volta a brilhar

O nigeriano George Ilenikhena, atacante do Al-Ittihad, serviu seu companheiro argelino Houssem Aouar, que marcou seu primeiro gol na atual temporada da Roshn League, e o primeiro de forma geral após um jejum que durou 70 dias.

O Al-Ittihad foi o visitante do Al-Ettifaq nesta terça-feira, no estádio deste último, em Dammam, na décima rodada da Roshn League da Arábia Saudita.

Aouar marcou o segundo gol do Al-Ittihad aos 53 minutos de jogo, depois que Ilenikhena lhe deu um passe rasteiro em cruzamento diante do gol vazio, levando a bola para dentro das redes.

O gol foi o primeiro do astro argelino na atual temporada da Roshn League da Arábia Saudita, apesar de ter disputado 7 partidas antes do confronto com o Al-Ettifaq, todas como titular, sem conseguir balançar as redes em nenhuma delas.

De forma geral, Aouar marcou seu segundo gol na atual temporada, e o primeiro em 70 dias, quando balançou as redes na vitória sobre o Al-Jazira dos Emirados por 4 a 1, na fase preliminar classificatória para a Liga dos Campeões da Ásia Elite, no último dia 11 de agosto.

Desde então, o ex-astro de Roma e Lyon participou de 10 partidas nas competições da Roshn League da Arábia Saudita, da Copa do Custódio das Duas Mesquitas Sagradas e da Liga dos Campeões da Ásia Elite, sem conseguir marcar em nenhuma delas, antes do confronto com o Al-Ettifaq.

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