Vídeo: Após 650 minutos... Gol histórico acaba com a resistência da Espanha na Copa do Mundo

Um gol histórico pôs fim à resistência da seleção espanhola na Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, Canadá e México, após aproximadamente 650 minutos.

As seleções da Espanha e da Bélgica se enfrentaram na sexta-feira, no Estádio Sofi, em Los Angeles, na segunda partida das quartas de final da Copa do Mundo de 2026.

Aos 41 minutos de jogo, Charles De Catelaier marcou o gol de empate para a seleção da Bélgica, ao desviar um cruzamento para o fundo da rede com uma cabeçada espetacular.

O gol foi histórico para o jogador da Atalanta, pois o tornou o maior artilheiro da seleção belga nas fases eliminatórias da Copa do Mundo, com três gols, empatado com Romelu Lukaku, segundo a rede de estatísticas “Stats Foot”.

Além disso, De Catelaier igualou, na Copa do Mundo de 2026, o número de gols que marcou pelo Atalanta em 31 partidas na última temporada da Série A italiana, com 3 gols, segundo a rede “Opta”.

Mas o mais importante é que o jogador belga interrompeu uma sequência histórica da seleção espanhola, que consistia em não sofrer nenhum gol na Copa do Mundo há cerca de 650 minutos.

O último gol sofrido pelos “Matadores” foi marcado por O Tanaka, jogador da seleção japonesa, durante a vitória dos “Samurais” por 2 a 1, na terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2022 no Catar, em 1º de dezembro daquele mesmo ano.

Depois disso, a seleção espanhola empatou sem gols com o Marrocos nas oitavas de final, antes de ser eliminada nos pênaltis, e disputou cinco partidas na Copa do Mundo de 2026 — três delas na fase de grupos, além das partidas das 16ªs de final e das oitavas de final — sem sofrer nenhum gol.

A seleção espanhola empatou sem gols com Cabo Verde, antes de vencer a Arábia Saudita por 4 a 0 e o Uruguai por 1 a 0 na fase de grupos; depois, derrotou a Áustria por 3 a 0 nas oitavas de final e a Portugal por 1 a 0 nas quartas de final.

Essa sequência foi a mais longa da história da Copa do Mundo sem sofrer gols, antes de ser interrompida pela seleção da Bélgica aos 649 minutos.