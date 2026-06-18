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Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Ahmed Mansy

Traduzido por

Vídeo: Apesar de não ter marcado nenhum gol... a comemoração de Ronaldo aparece na Copa do Mundo

C. Ronaldo
Tchéquia x África do Sul
Tchéquia
África do Sul
Copa do Mundo
Portugal x Uzbequistão
Portugal
Uzbequistão
Portugal
Tchéquia
África do Sul
EUA
Uzbequistão

O craque português não marcou no empate de 1 a 1 com a República Democrática do Congo

Talvez o astro português Cristiano Ronaldo não tenha tido sorte em sua estreia na Copa do Mundo de 2026, já que não marcou gols na partida contra a República Democrática do Congo, mas sua comemoração chamou a atenção.

Ronaldo foi alvo de críticas generalizadas após uma atuação apagada no empate de 1 a 1 entre Portugal e a República Democrática do Congo, ontem, quarta-feira, na primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

Exatamente 24 horas após essa partida, a famosa comemoração de Ronaldo voltou a aparecer na Copa do Mundo, mais precisamente durante o jogo entre a República Tcheca e a África do Sul, nesta quinta-feira, que terminou empatado em 1 a 1, na segunda rodada da fase de grupos.

A partida testemunhou um momento importante, quando Tebohu Mokwena marcou o gol de empate para a seleção da África do Sul aos 83 minutos, de pênalti, o primeiro gol da seleção “Bafana Bafana” na atual edição da Copa do Mundo.

Após o gol, Mokwena dirigiu-se à torcida presente no estádio, antes de imitar a comemoração do “sono” pela qual Ronaldo ficou famoso quando jogava pelo Manchester United entre 2021 e 2022.

Copa do Mundo
Portugal crest
Portugal
POR
Uzbequistão crest
Uzbequistão
UZB

Embora Ronaldo tenha deixado de fazer essa comemoração desde que deixou o “Old Trafford” no final de 2022, ela continua associada ao seu nome, já que foi ele quem a criou, antes de ela se espalhar pelo mundo e ser imitada por muitos jogadores da época.

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