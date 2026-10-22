Mohammed Noor, lenda do futebol saudita, surpreendeu a todos ao prever o título do Al-Ittihad na Supercopa da Arábia Saudita de 2026, apesar de a equipe não disputar a competição.

A Supercopa da Arábia Saudita será realizada no Kuwait, no período de 19 a 23 de dezembro, com a participação de quatro times: Al-Nassr, Al-Khaleej, Al-Ahli e Al-Qadsiah.

Mohammed Noor apareceu em um vídeo na conta do programa "Nadeena" na rede social X, no qual foi questionado sobre suas previsões para os vencedores dos títulos na Arábia Saudita durante a atual temporada.

A lenda do futebol saudita afirmou que espera a conquista do Al-Ittihad em todas as competições que disputa, sendo elas o Campeonato Saudita, a Copa do Rei dos Guardiões das Duas Mesquitas Sagradas e a Champions League da Ásia de elite.

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Mas o mais curioso veio quando ele foi questionado sobre o campeão da Supercopa da Arábia Saudita, onde disse que o Al-Ittihad também seria o campeão, apesar de não participar da competição.

O Al-Ittihad não vive seus melhores momentos, a começar pelo Campeonato Saudita, onde ocupa a quarta colocação na tabela com 20 pontos, a 5 pontos de distância do Al-Qadsiah, líder, que disputou uma partida a mais.

A equipe de Jidá também ocupa a décima primeira posição no grupo do Oeste da Champions League da Ásia de elite, com apenas um ponto, conquistado em um empate e uma derrota, sem ter obtido nenhuma vitória até o momento.