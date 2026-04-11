Vídeo: Apesar das adversidades... A torcida do Al-Ittihad de Jeddah dá o tom antes da viagem para a Ásia

A torcida do Al-Ittihad de Jeddah foi o destaque, antes do início da campanha do time na Liga dos Campeões da Ásia, apesar das adversidades enfrentadas nos últimos tempos.

O Al-Ittihad foi eliminado da Copa do Guardião das Duas Sagradas Mesquitas nas semifinais, após uma derrota surpreendente para o Al-Khulood, antes de ser derrotado pelo Neom por 3 a 4, na última quarta-feira, na 29ª rodada da Liga Roshen.

Apesar disso, o jornalista Alaa Saeed publicou, em sua conta oficial no site “X”, vídeos dos preparativos da torcida para motivar os jogadores antes do início da campanha da equipe na Liga dos Campeões da Ásia.

O Al-Ittihad enfrenta o Al-Wahda dos Emirados Árabes Unidos na próxima terça-feira, no Estádio Príncipe Abdullah Al-Faisal, nas oitavas de final da Liga dos Campeões da Ásia.

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O jornalista saudita publicou um vídeo que mostrava a torcida preparando alguns cartazes na entrada do clube, para que os jogadores os vissem ao entrarem no centro de treinamento, neste sábado, 72 horas antes do início da viagem à Ásia.

As faixas traziam frases como: “Acreditamos em vocês”, “Devolvam nossa glória”, “Esta é a sua chance”, “Estamos com vocês até o fim”.

Saeed também revelou que os torcedores realizaram outras atividades dentro do centro de treinamento, como a preparação de bandeiras, frases e mensagens motivacionais, para serem utilizadas no treino de sábado, com o objetivo de motivar os jogadores e impulsioná-los a conquistar o título asiático.

O clube Al-Ittihad anunciou, ontem, sexta-feira, a abertura das arquibancadas para a torcida no treino de hoje, sábado, a fim de motivar os jogadores antes do início de sua jornada na Liga dos Campeões da Ásia.

Vale lembrar que o Al-Ittihad não conquista o título asiático há 21 anos, mais precisamente desde que o conquistou pela segunda e última vez em 2005.