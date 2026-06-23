Vídeo: “Apesar da derrota”... O rei da Jordânia e o príncipe herdeiro marcam um momento histórico

O rei Abdullah II e o príncipe Hussein bin Abdullah II, herdeiro do trono, testemunharam a eliminação precoce da seleção jordaniana da Copa do Mundo de 2026, após a segunda derrota consecutiva para a Argélia (1 a 2) no estádio “Bay Arena”, em São Francisco, no âmbito das disputas do Grupo 10.
O monarca jordaniano fez uma aparição notável ao lado do príncipe herdeiro nas arquibancadas, segundo o jornal londrino “Al-Sharq Al-Awsat”, em uma clara demonstração de apoio aos “Al-Nashami”, que se despediram oficialmente da competição após duas derrotas consecutivas para a Áustria (1 a 3) e, em seguida, para a Argélia, antes de seu último confronto contra a Argentina, atual campeã.
E, segundo a Casa Real, a presença do monarca refletiu o empenho da liderança jordaniana em apoiar a seleção nacional em sua primeira participação histórica na fase final da Copa do Mundo, apesar dos resultados decepcionantes que impediram a realização do sonho de se classificar para as oitavas de final.
O príncipe herdeiro visitou o vestiário dos jogadores após a partida e os parabenizou pela participação histórica, em um gesto de incentivo destinado a elevar o ânimo da equipe antes do confronto final contra a Argentina, que passou a ter caráter honorífico após a eliminação oficial.