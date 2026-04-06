Vídeo: Apaga um incêndio... Ex-jogador do Inter salva o estádio do seu time de uma tragédia

Em uma cena incomum nos campos de futebol, um ex-jogador das ligas italiana e inglesa de primeira divisão realizou um gesto inusitado que salvou a partida de sua equipe de um possível desastre, atraindo a atenção tanto da torcida quanto da mídia.

O incidente ocorreu durante uma partida da terceira divisão suíça, quando o ex-jogador do Inter de Milão e do Brighton, Ezequiel Schilotto, interveio pessoalmente para apagar um incêndio que havia se alastrado ao lado do campo.

O incêndio começou atrás de uma das traves durante a partida entre o Pavois e o Paradiso, vencida por este último por 2 a 1 no último sábado.

Chiloto, capitão do Paradiso, de 36 anos, correu com uma mangueira de água que pegou na beira do campo e apagou o fogo sozinho.

A causa do incêndio não ficou clara, mas o jornal britânico Daily Mail divulgou imagens que circularam no Instagram, mostrando o fogo ao lado de uma faixa dos torcedores e do estacionamento no estádio Campo Biancoscuro, com capacidade para 1.000 espectadores.

Nascido na Argentina, Chilotto jogou a maior parte de sua carreira na Itália, passando por Cesena, Atalanta, Inter de Milão e Chievo, antes de se transferir para o Sporting de Lisboa e, posteriormente, para o Brighton por 2,5 milhões de libras em 2017.

Ele disputou 28 partidas pela Premier League com o Brighton entre 2017 e 2020, antes de ser emprestado e retornar em sua última temporada sob o comando de Graham Potter.

A trajetória de Chilotto na Premier League foi marcada por desentendimentos com Potter e momentos tensos com Wilfried Zaha durante o clássico de 2020, quando sofreu provocações e insultos, mas respondeu com o gesto do “bebê chorando” em direção a Zaha.

Chiloto continuou jogando por clubes argentinos como Racing Club, Aldosivi e Deportivo Morón antes de retornar à Itália com o Barletta na segunda divisão em 2023, passando depois para o Paradiso no ano seguinte.