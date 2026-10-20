Vídeo: Ao estilo de Güler, Félix destrói as redes do Neom e salva Cristiano Ronaldo

O português João Félix seguiu em grande fase com a camisa do Al-Nassr, após disparar um verdadeiro foguete que balançou as redes do Neom, na noite desta terça-feira, pela décima rodada da Liga Roshn Saudita de Profissionais.

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O gol de Félix veio em um momento perfeito, depois de seu compatriota Cristiano Ronaldo viver uma noite difícil, na qual desperdiçou diversas oportunidades, entre elas um pênalti, tornando-se alvo de amplas críticas da torcida nas redes sociais.

Aos 61 minutos do segundo tempo, Félix recebeu um passe magnífico antes de disparar uma bomba estrondosa que foi parar nas redes do Neom, em meio à comemoração do Al-Nassr, dando um forte impulso à sua equipe e aliviando a pressão sobre Ronaldo após o desperdício das chances fáceis.









O gol chamou a atenção pela grande semelhança com o chute do turco Arda Güler, estrela do Real Madrid, no confronto diante do Sevilla pela nona rodada do Campeonato Espanhol, já que a forma de finalizar e a força da bola se assemelharam em uma cena que trouxe à memória o gol do astro turco.

Com esse gol, Félix seguiu apresentando números expressivos desde sua chegada ao Al-Nassr, elevando seu saldo para 9 participações em gols em 11 partidas em todas as competições, com 5 gols e 4 assistências, confirmando seu valor ofensivo no elenco da equipe.