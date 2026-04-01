A mídia saudita causou grande surpresa ao confirmar que uma seleção árabe negociou com o francês Hervé Renard, técnico da seleção saudita, para comandá-la na Copa do Mundo de 2026, antes mesmo da seleção de Gana.

O jornal francês “L'Équipe” havia confirmado que a Federação Ghanesa de Futebol deseja contratar Renard para comandar a seleção principal durante a Copa do Mundo de 2026, após a demissão do técnico Otto Addo neste mês de março.

O jornalista saudita Mohammed Al-Khamis revelou, no programa “Fi 90” do canal “Al-Qanawat Al-Riyadiya Al-Saudiya”, que a seleção da Argélia também negociou com Renard para que ele a comandasse, após o término da Copa Árabe de 2025 no Catar, no final do ano passado.

Ele explicou: “Tenho informações de que, desde o fim da Copa Árabe, há mais de uma seleção negociando com Renard e mantendo contato com ele, como a seleção da Argélia, e agora há a seleção de Gana”.

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E acrescentou: “Renard anunciou que, caso receba uma proposta para treinar a seleção de Gana, está disposto a encarar essa experiência sem quaisquer condições financeiras, por amor à experiência que já viveu com ela anteriormente”.

O técnico francês iniciou sua trajetória no continente africano em 2007, quando foi nomeado assistente técnico do francês Claude Le Roy na seleção de Gana, antes de passar por várias experiências no continente africano, com destaque para a seleção de Zâmbia, com a qual conquistou a Copa das Nações de 2012.