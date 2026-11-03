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Manchester United v AS Roma - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport
Traduzido por

Vídeo: Antes da remontada incrível, torcedores do Manchester United protestam com bolas de tênis

Manchester United x Roma
Manchester United
Roma
Liga dos Campeões
England
Itália

Grande revolta entre os torcedores do Manchester United

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A partida entre Manchester United e Roma, pela quarta rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa, foi marcada por um protesto da torcida do time inglês nas arquibancadas do Old Trafford, depois que um grupo de torcedores atirou bolas de tênis no gramado em sinal de protesto contra a diretoria do clube e seus donos, diante da forte queda nos resultados.

O Manchester United entrou em campo contra a Roma sem conseguir qualquer vitória nas últimas 9 partidas em todas as competições, o que aumentou a pressão sobre o técnico do Manchester United, Michael Carrick, que passou a estar ameaçado de demissão do cargo.

Segundo a rede "Sky Sports", os protestos vieram em um momento difícil para os donos da casa, depois que o Manchester United ficou atrás por dois gols a zero nos primeiros 17 minutos da partida, antes de o minuto 21 registrar o arremesso de algumas bolas de tênis vindas da arquibancada de Stretford, o que provocou uma breve paralisação do jogo, até que os jogadores interviessem para removê-las e retomar o confronto.

Essas movimentações não foram surpresa, já que o protesto havia sido planejado previamente e divulgado pelas redes sociais, e os arredores do estádio também registraram outras ações de protesto, diante do crescente descontentamento da torcida com a diretoria do clube, seja pela queda nos resultados ou pela alta nos preços dos ingressos.

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E, embora o protesto tenha causado apenas um breve atraso, seu momento refletiu o estado de revolta entre os torcedores, especialmente diante do início irregular do time contra a Roma, antes de o Manchester United conseguir a reação no segundo tempo e transformar a desvantagem de dois gols em uma emocionante vitória por 3 a 2, em uma espetacular virada no Old Trafford.

A reação dos donos da casa veio no segundo tempo, depois que Bruno Fernandes diminuiu a diferença aos 58 minutos, de pênalti, antes de Matheus Cunha empatar aos 83 minutos, e então o jogador brasileiro voltou a marcar o gol da vitória apenas 3 minutos depois, precisamente aos 86 minutos, completando o doblete que conduziu o Manchester United ao triunfo.

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