O brasileiro Angelo Gabriel escreveu a primeira linha da era oficial do australiano Ange Postecoglou à frente do Al-Nassr, ao abrir o placar para o clube durante o confronto com o Al-Fateh, na primeira rodada da Roshn Saudi League, antes que João Félix acrescentasse um segundo gol poucos minutos depois de maneira que chamou a atenção de todos.

O Al-Nassr começou em ritmo ofensivo, impondo-se com clareza no andamento da partida, e Angelo teve uma oportunidade dentro da área de perigo, antes de disparar um chute forte e indefensável que balançou as redes do Al-Fateh.

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Angelo dispara os primeiros mísseis da era Postecoglou

O primeiro gol levou a assinatura de Angelo aos 37 minutos, depois de ele aproveitar de forma perfeita um passe de Salem Al-Najdi, ajeitando a bola antes de soltar um chute foguete que ficou dentro das redes, anunciando o primeiro dos gols oficiais do Al-Nassr sob o comando de Postecoglou.

O gol deu à equipe um grande impulso moral, especialmente por ter vindo após um período de preparação marcado por um foco evidente da comissão técnica na construção de um estilo ofensivo, fazendo com que o treinador australiano iniciasse seu período oficial com um gol que carrega a assinatura de um de seus principais elementos ofensivos.

E o Al-Nassr não se contentou com isso, pois sua nova arma, João Félix, voltou apenas três minutos depois para ampliar o placar, após protagonizar um lance individual impressionante, no qual driblou a defesa do Al-Fateh e conseguiu passar por jogadores antes de chutar a bola com força para dentro das redes.

Félix rouba a cena, e Cristiano Ronaldo aplaude

O gol de Félix não foi apenas mais um acréscimo ao placar, mas trouxe um toque técnico especial, depois que o jogador português demonstrou grande habilidade no trato com a bola e ao se livrar da marcação, antes de finalizar a jogada de maneira forte que incendiou as arquibancadas da partida.

A torcida do Al-Nassr acompanhou o lance com admiração, enquanto as câmeras captaram a reação de Cristiano Ronaldo, capitão da equipe, que assistia à partida das arquibancadas, transformando o momento do gol em uma cena adicional que confirma o tamanho da expectativa em torno do que Félix pode oferecer ao clube.

Félix havia conquistado o prêmio de melhor jogador da Roshn League na temporada passada, antes de sua transferência para o Al-Nassr, o que eleva as expectativas sobre sua capacidade de fazer a diferença com a equipe na nova temporada, especialmente por possuir a qualidade necessária para atuar em mais de uma posição ofensiva.

Assim, o início do Al-Nassr sob o comando de Postecoglou teve uma atuação empolgante de Angelo e Félix juntos, em uma mensagem antecipada aos rivais de que o clube possui armas ofensivas capazes de fazer a diferença, enquanto o verdadeiro desafio permanece sendo manter esse brilho ao longo de toda a temporada e disputar os títulos com força.