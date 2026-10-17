O Napoli deu sequência à sua queda de rendimento nesta temporada, ao sofrer mais uma derrota no Campeonato Italiano diante do Venezia, por 1 a 0, fora de casa, em partida válida pela sétima rodada, na tarde deste sábado.

A equipe do técnico Massimiliano Allegri perdeu o seu quinto jogo nos nove primeiros compromissos em todas as competições nesta temporada, somando ainda duas vitórias e um empate.

Com isso, o Napoli registra o seu pior início desde a temporada 2001-2002. Naquela temporada, o clube disputava a segunda divisão italiana e conquistou duas vitórias e dois empates, além de cinco derrotas, nos nove primeiros jogos, sob o comando do técnico italiano Luigi De Canio.

Esse cenário representa uma grande pressão sobre Allegri para corrigir o rumo, especialmente porque ele viveu um período difícil na temporada passada com o Milan, que resultou na ausência da equipe na Liga dos Campeões e custou o cargo ao treinador italiano.

Com essa segunda derrota consecutiva no Campeonato Italiano — e a terceira seguida em todas as competições —, o Napoli estacionou nos 10 pontos, ocupando provisoriamente a nona colocação.