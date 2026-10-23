O Al-Nassr seguiu na perseguição à liderança da Saudi Pro League, depois de conquistar uma importante vitória sobre o Al-Faisaly pelo placar de 3 a 1, no confronto que reuniu as duas equipes pela décima primeira rodada da competição, somando mais três pontos e confirmando sua permanência na disputa pelo topo da tabela.

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O Al-Nassr não precisou de muito tempo para impor sua superioridade, já que Abdullah Al-Hamdan abriu o placar aos quatro minutos, aproveitando a chance de ser titular para dar a vantagem precoce à sua equipe e justificar a confiança do técnico australiano Ange Postecoglou, que preferiu escalá-lo no lugar do brasileiro Ângelo Gabriel na formação inicial.













Logo no início do segundo tempo, o português Cristiano Ronaldo ampliou a vantagem do Al-Nassr ao marcar o segundo gol aos 49 minutos de cabeça, deixando sua equipe em situação relativamente confortável, antes de Theo Bongonda recolocar o Al-Faisaly no jogo ao marcar o gol que diminuiu a diferença aos 66 minutos, dando mais emoção aos minutos finais.

Mas Ângelo Gabriel, que começou a partida no banco de reservas, conseguiu decidir a favor do Al-Nassr ao marcar o terceiro gol aos 79 minutos com uma finalização de dentro da área, confirmando a eficácia das substituições ofensivas de Postecoglou e encerrando as esperanças de reação do Al-Faisaly.









Com essa vitória, o Al-Nassr elevou sua pontuação para 25 pontos na segunda colocação, empatado com o líder Al-Qadsiah antes do confronto deste último contra o Al-Hilal na mesma rodada, enquanto o Al-Hilal caiu para a terceira posição, a um ponto da dupla da frente, mas com um jogo adiado que pode lhe dar uma nova oportunidade de mudar os rumos da disputa.

O Al-Nassr conquistou sua terceira vitória consecutiva em suas últimas partidas, depois de superar o Al-Diriyah por três a zero, em seguida vencer o Neom por um a zero, antes de decidir o confronto contra o Al-Faisaly por três gols a um, seguindo na colheita de resultados positivos e reforçando sua confiança antes dos próximos compromissos.

Entre o gol precoce de Al-Hamdan, a cabeçada de Ronaldo e o toque decisivo de Ângelo, o Al-Nassr saiu com mais uma vitória que o manteve no centro da briga pela liderança, à espera do que resultará do confronto entre Al-Qadsiah e Al-Hilal, que pode ter impacto direto na configuração da disputa no topo da tabela da Saudi Pro League.