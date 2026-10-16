O Al Nassr ficou de fora das contas de vários analistas esportivos sobre qual seria o time mais próximo de conquistar a Supercopa da Arábia Saudita, após um debate no programa "Dorina Ghair" revelar indicações diferentes entre os candidatos ao título, sem que o "Al Alami" fosse escolhido pelos convidados que participaram da conversa, o que abre espaço para questionamentos sobre as chances da equipe na disputa pela taça.

A história começou quando o jornalista Khaled Al Shunaif, apresentador do programa "Dorina Ghair", fez uma pergunta aos seus convidados sobre as previsões a respeito do time que levantaria a Supercopa da Arábia Saudita. As respostas se dividiram entre a indicação do Al Ahli e a previsão de que o vencedor do confronto entre Al Ahli e Al Qadsiah ficaria com o título, enquanto outra opinião apontou diretamente para o Al Qadsiah.

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Nasser Al Shamrani, ex-astro do futebol saudita, disse que considera o Al Ahli o time mais preparado para conquistar o título, numa referência à sua convicção na capacidade do "Al Raqi" de apresentar bom desempenho ao longo da competição e decidir os confrontos que disputar.

Por sua vez, Ahmed Atif seguiu um caminho diferente em suas previsões, ao considerar que o time que vencer o duelo entre Al Ahli e Al Qadsiah será o mais próximo da conquista do troféu, sem dar vantagem clara a nenhum dos dois antes de conhecer o resultado da partida aguardada.

Já Manaf Abu Shuqair indicou o Al Qadsiah como campeão da Supercopa da Arábia Saudita, tornando-se assim o autor da previsão mais clara sobre a identidade do campeão entre os convidados do programa, num momento em que o Al Nassr não apareceu entre as escolhas.

Essas indicações colocam em evidência a disputa esperada pelo título da Supercopa da Arábia Saudita, com divergências entre os analistas sobre a identidade do time mais próximo da conquista.

E, apesar da ausência do Al Nassr nas previsões dos convidados do programa, a decisão continuará sendo dentro de campo, já que as indicações sozinhas não bastam para definir o campeão: os resultados e o desempenho nos jogos decisivos serão o fator determinante na corrida pelo título.

A Supercopa da Arábia Saudita está marcada para ser realizada no Kuwait, no período de 19 a 23 de dezembro de 2026, no Estádio Internacional Jaber Al Ahmad, com a participação de quatro clubes: Al Nassr, Al Ahli, Al Qadsiah e Al Kholood.

O sorteio definiu o confronto entre Al Ahli e Al Qadsiah na primeira semifinal, enquanto o Al Nassr enfrenta o Al Kholood na segunda semifinal, com os vencedores avançando à decisão para disputar o título.