Costa marcou o primeiro gol do Al-Nassr aos 25 minutos da partida entre as duas equipes, neste sábado, pela 13ª rodada da Saudi Pro League. Em seguida, o árbitro de vídeo (VAR) revisou o lance e confirmou a validade do gol aos 26 minutos, e os jogadores do Al-Nassr puderam comemorar a vantagem fora de casa.
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O verdadeiro valor do gol, porém, foi além do placar. Segundo a Opta, especializada em estatísticas de futebol, o Al-Nassr se tornou o primeiro time na história da Saudi Pro League a marcar gols em 100 partidas consecutivas, um recorde que nenhum outro clube havia alcançado na competição.
De acordo com as estatísticas da Opta, a histórica sequência goleadora do Al-Nassr começou em dezembro de 2023, no confronto com o Al-Riyadh. Desde então, o time seguiu balançando as redes dos adversários jogo após jogo, até chegar à 100ª partida, diante do Al-Hazm.
A marca excepcional reflete a regularidade ofensiva que o Al-Nassr manteve ao longo de um extenso período e sua capacidade de encontrar o caminho do gol contra os mais variados adversários, tanto em casa quanto fora. Com isso, o time passou a deter sozinho uma conquista inédita na história do campeonato.
O recorde chega em um momento em que o Al-Nassr conta com alguns dos principais nomes do ataque da liga, liderados pelo português Cristiano Ronaldo, seu compatriota João Félix e o senegalês Sadio Mané, além de outros jogadores que contribuíram para manter a eficiência ofensiva da equipe.
Assim, o gol de Samu Costa contra o Al-Hazm se tornou um marco histórico na trajetória do Al-Nassr na Saudi Pro League. Além de colocar o time em vantagem na partida, ele confirmou uma conquista goleadora que nenhuma outra equipe havia alcançado desde a criação da Saudi Pro League.