Vídeo: Al-Ittihad segue na cola de Al-Nassr e Al-Hilal com vitória emocionante diante do Al-Diriyah

O Al-Ittihad seguiu em sua escalada no Campeonato Saudita Roshn de Profissionais, após conquistar uma preciosa vitória sobre o Al-Diriyah por dois gols a zero, no confronto que reuniu as duas equipes no estádio da Cidade Esportiva Rei Abdullah, em Jidá, pela décima primeira rodada, somando o Decano três novos pontos que reforçam suas ambições na disputa pelas primeiras colocações.

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O Al-Ittihad entrou no confronto com o claro desejo de impor seu ritmo cedo, aproveitando suas movimentações ofensivas e suas repetidas tentativas de chegar ao gol do Al-Diriyah, até que o atacante nigeriano George Ilenikhena conseguiu decifrar o código da defesa, ao marcar o gol da vantagem aos 30 minutos, após a revisão do árbitro de vídeo assistente, dando a seu time a dianteira antes do fim do primeiro tempo.









No segundo tempo, a comissão técnica do Al-Ittihad se movimentou para dinamizar o setor ofensivo, com a entrada de Youssef En-Nesyri e Dion Lopy, enquanto o Al-Diriyah tentava voltar ao clima da partida reforçando suas opções ofensivas com a entrada de Darwin Núñez, mas suas tentativas não foram suficientes para romper a organização defensiva do Decano, que manteve sua vantagem e lidou com os acontecimentos do jogo com firmeza.

E antes do apito final, Georginio Wijnaldum pôs fim a qualquer esperança de reação do Al-Diriyah, após marcar o segundo gol do Al-Ittihad de pênalti aos 77 minutos, assegurando a vitória de seu time e lhe garantindo um desfecho tranquilo para o confronto, antes da entrada de Marwan Al-Sahafi nos minutos finais para ajudar a manter o resultado até o fim.

Com essa vitória, o Al-Ittihad elevou sua pontuação para 21 pontos, ocupando a quarta colocação na tabela do Campeonato Saudita Roshn, mantendo a pressão sobre as equipes da ponta, em sua busca por reduzir a diferença para o Al-Nassr e o Al-Hilal e permanecer no círculo da disputa nas próximas rodadas.

A vitória veio para dar à torcida do Al-Ittihad um novo impulso moral, depois que o time conseguiu traduzir sua superioridade em dois gols, mantendo as redes invioladas, saindo do confronto com o Al-Diriyah com ganhos tanto no resultado quanto na atuação, e confirmando seu desejo de continuar avançando na tabela de classificação.