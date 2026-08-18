O Al-Ittihad garantiu sua vaga nas oitavas de final da Copa do Custódio das Duas Mesquitas Sagradas após vencer o Al-Najma por três a zero, na terça-feira, em uma partida na qual a equipe impôs sua superioridade e confirmou a classificação com uma atuação sólida.

Georgios Ilinikhina abriu o placar para o Al-Ittihad aos 16 minutos, ao aproveitar um passe em profundidade de Ahmed Al-Ghamdi e finalizar com o pé esquerdo no ângulo superior do gol do Al-Najma.

O Al-Najma tentou voltar ao jogo com uma série de finalizações, mas o goleiro Predrag Rajković defendeu suas tentativas, enquanto o Al-Ittihad foi obrigado a fazer uma substituição precoce, aos 27 minutos, com a saída de Jan Carlo Simić por lesão e a entrada de Ahmed Al-Julaidan.

Ilinikhina voltou a marcar o segundo gol aos 38 minutos, com um chute rasteiro de fora da área que morreu no canto direito, deixando o Al-Ittihad em vantagem por dois a zero ao fim do primeiro tempo.

Aos 51 minutos, Danilo Pereira ampliou a vantagem do Al-Ittihad com o terceiro gol, ao converter um cruzamento de Muadh Faqihi com um cabeceio de curta distância, após uma cobrança de escanteio.

Ahmed Al-Ghamdi marcou um quarto gol aos 58 minutos, mas o árbitro o anulou após a intervenção do árbitro de vídeo.

O Al-Najma quase diminuiu a diferença, mas a finalização de João Novais bateu na trave aos 79 minutos, antes de Rajković defender outra tentativa de Ahmed Al-Baddah.

O Al-Ittihad manteve a vantagem até o apito final, conquistando a vitória por três a zero e garantindo o bilhete de classificação às oitavas de final da Copa do Custódio das Duas Mesquitas Sagradas.