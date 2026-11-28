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O Al-Hilal recuperou a liderança da Saudi Pro League na atual temporada 2026/27, que estava com os rivais Al-Qadsiah e Al-Nassr, após conquistar uma vitória importante sobre o Al-Ettifaq, fora de casa.

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O Al-Hilal venceu o Al-Ettifaq por 3 a 1 neste sábado, no Estádio EGO, em Dammam, em partida válida pela 13ª rodada da Saudi Pro League.

O Al-Hilal começou o jogo com força e chegou a marcar aos seis minutos, com Hassan Tambakti, após um bate-rebate dentro da área. O árbitro, no entanto, anulou o gol por impedimento, decisão que foi confirmada em seguida pelo árbitro de vídeo (VAR).

O primeiro gol, porém, saiu de fato aos 29 minutos, quando o atacante inglês Ollie Watkins aproveitou um cruzamento do lateral-direito Mohammed Mahzari, em grande fase, e mandou para as redes com uma cabeçada precisa, sem chances para o goleiro Marek Rodák.

O Al-Ettifaq, no entanto, não aceitou ir para o intervalo em desvantagem e empatou cinco minutos antes do fim do primeiro tempo, após três finalizações em um mesmo lance, iniciado em uma cobrança de escanteio.

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Depois de uma sequência de chutes bloqueados pela defesa do Al-Hilal, a bola sobrou para Álvaro Medrán na entrada da área. Ele finalizou de forma caprichada, e o goleiro marroquino Yassine Bounou não conseguiu defender.

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O Al-Hilal voltou para o segundo tempo com muita intensidade e pressionou o Al-Ettifaq em busca do segundo gol, até conseguir o que queria aos 61 minutos.

O meio-campista sérvio Sergej Milinković-Savić recolocou o time da capital em vantagem aos 16 minutos da etapa final, com uma bela cobrança de falta que superou o goleiro Marek Rodák.

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O Al-Ettifaq tentou reagir, mas o zagueiro escocês Jack Hendry acabou com as esperanças da equipe ao cometer um erro fatal aos 74 minutos.

Mohammed Mahzari cruzou, Hendry tentou recuar a bola de peito para o goleiro, mas Watkins aproveitou o passe errado e completou para as redes com categoria.

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Watkins segue brilhando pelo Al-Hilal desde que chegou do Aston Villa, na última janela de transferências de verão. Este foi o seu 11º gol na temporada, considerando todas as competições: sete na Saudi Pro League e quatro na Champions League da Ásia Elite.

O papel do atacante inglês não se limita a marcar gols: ele também deu seis assistências, totalizando 17 participações diretas em gols em 13 partidas, uma média superior a uma por jogo.

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Com a vitória, o Al-Hilal reassumiu a liderança da Saudi Pro League ao chegar a 33 pontos, dois a mais que Al-Qadsiah e Al-Nassr, segundo e terceiro colocados, respectivamente.

Do outro lado, o Al-Ettifaq sofreu sua quarta derrota na atual edição da Saudi Pro League e estacionou nos 19 pontos, na sétima colocação da tabela.