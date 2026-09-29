A comemoração do jogador omanense Musab Al Shaqsi pelo gol que confirmou a vitória de Omã sobre o Kuwait, na terça-feira, pelo placar de 3 a 1, na rodada final da disputa do Grupo A da Copa do Golfo "Golfo 27", causou espanto, especialmente por ter deixado em suspenso a confirmação da classificação de Omã para as semifinais.

A seleção omanense precisava apenas garantir a vitória sobre o Kuwait, aliada à derrota do Iraque diante da Arábia Saudita, para assegurar a classificação, ainda que fosse pela vantagem no critério de fair play.

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Isso de fato se concretizou, não fosse Al Shaqsi ter tirado a camisa após marcar o terceiro gol aos 84 minutos, recebendo um cartão amarelo que igualou a balança com a seleção iraquiana em tudo: gols, pontos (4 para cada uma) e fair play.

A comissão organizadora recorreu ao último critério de desempate para a classificação: o sorteio, o que provocou a indignação da maioria da torcida omanense e de alguns de seus ex-craques, que responsabilizaram Al Shaqsi por ter colocado a classificação em risco.

A lenda do futebol omanense, o ex-goleiro Ali Al Habsi, disse durante a análise da partida pelos canais Abu Dhabi Sports, dirigindo sua crítica ao jogador de Omã, antes da realização do sorteio: "Você marcou um gol muito bonito, uma grande alegria, e depois tira a camisa!", demonstrando seu descontentamento com a atitude adotada pelo jogador.









Ele destacou que Al Shaqsi fez tudo (de bom) antes de cometer aquele deslize, enquanto os demais analistas participaram da conversa para reforçar que a gravidade do lance está no fato de a seleção omanense ter vindo de longe, depois de todos esperarem a classificação do Iraque junto com a Arábia Saudita para as semifinais.

Após a comissão organizadora do Golfo 27 confirmar o relatório do árbitro da partida e a igualdade entre Omã e Iraque em todos os critérios, foi realizado o sorteio, que concedeu a vaga para a semifinal à seleção de Omã.