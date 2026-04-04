Vídeo: Al-Faraj prevê o campeão da Liga Roshen... e surpreende o Al-Hilal

O jornalista Walid Al-Faraj fez declarações polêmicas sobre a disputa pelo título da Liga Profissional Roshen nesta temporada, revelando sua opinião sobre qual time tem mais chances de conquistar o título, em meio à acirrada disputa entre os grandes clubes até as últimas rodadas.
A 27ª rodada da Liga Roshen registrou a vitória do Al-Nassr sobre o Al-Najma (5 a 2), enquanto o Al-Ahli venceu o Damac (3 a 0) e o Al-Ittihad derrotou o Al-Hazm (1 a 0), com o Al-Hilal empatando (2 a 2) com o Al-Taawoun.
Com esses resultados, o Al-Nassr manteve a liderança da tabela da Liga Roshen, chegando a 70 pontos no topo, seguido pelo Al-Hilal e pelo Al-Ahli, ambos com 65 pontos.
Al-Faraj disse em declarações ao seu programa “Action com Walid”: “A torcida deve se preparar para comemorar a conquista do título da Liga Roshen pelo Al-Nassr, apesar de ainda faltarem 7 rodadas para o fim.”
Ele acrescentou: “É verdade que ainda faltam vários jogos, mas, considerando os acontecimentos atuais, vejo que o Al-Nassr é o mais merecedor e o mais próximo de conquistar o título da Liga Roshen”.
E continuou: “O Al-Nasr possui o ataque mais forte e a segunda melhor defesa, além de ter seus craques entre os primeiros colocados nas listas de artilheiros e assistências”.
E concluiu dizendo: “Prevejo que o Al-Nasr será oficialmente coroado campeão da liga na partida contra o Al-Hilal no próximo dia 7 de maio”.