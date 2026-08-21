O comunicador Walid Al-Farraj abriu o dossiê das contratações do Al-Ittihad, dirigindo duras críticas à forma como o clube administra a questão dos jogadores estrangeiros, em meio ao constante clima de polêmica em torno dos gastos e da capacidade financeira do "Decano" no período atual.

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Al-Farraj afirmou, em seu programa "Rotana Sport com Walid": "A verdadeira pergunta é: quem indicou os jogadores do Al-Ittihad? Quem pagou o valor deles? Quem aprovou essas quantias? Cadê a fiscalização?", questionando de quem é a responsabilidade pelas decisões que levaram a esse número de profissionais e aos custos associados a eles.

O comunicador saudita acrescentou: "Muita gente, mas a rua está vazia!", numa referência à grande quantidade de jogadores estrangeiros no elenco do Al-Ittihad, em contraste com a ausência de um número equivalente de elementos que, em sua opinião, tenham dado a contribuição técnica esperada à equipe.

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Al-Farraj esclareceu que o Al-Ittihad conta atualmente com 16 jogadores estrangeiros, mas considera que apenas 6 deles podem ser considerados bons do ponto de vista técnico, o que o levou a questionar a utilidade das demais contratações e o custo financeiro que o clube assumiu para concretizá-las.

Essas declarações vêm num momento em que os clubes da Roshn Saudi League falam de crises financeiras e restrições aos gastos, algo que Al-Farraj considerou motivo de espanto, especialmente se alguns clubes estão passando por dificuldades financeiras num momento em que gastaram grandes quantias em contratações que não trouxeram o retorno técnico esperado.

As declarações de Al-Farraj abrem uma ampla porta para o debate sobre o mecanismo de seleção dos jogadores estrangeiros nos clubes sauditas e sobre quem arca com a responsabilidade de avaliar as transações e aprovar seu valor financeiro, especialmente porque o dossiê das contratações não está ligado apenas ao orçamento, mas ao futuro da equipe e à sua capacidade de aproveitar o elenco ao longo da temporada.