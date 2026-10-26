Mohammed Al-Deayea, lenda do Al-Hilal, rompeu o silêncio para esclarecer a verdade sobre suas declarações recentes a respeito de Salem Al-Dawsari, capitão do time, depois que elas provocaram amplas críticas entre os torcedores do clube, por conta de sua fala sobre as chances de retorno do jogador ao time titular após a recuperação da lesão.

Al-Deayea havia gerado polêmica durante sua participação no programa "Dawrina Ghair", quando apontou que Salem Al-Dawsari pode enfrentar dificuldade para voltar ao time titular, por causa do fator idade e da falta de prontidão exigida após o longo período de ausência, o que irritou parte da torcida do Al-Hilal, que considerou sua fala um menosprezo ao valor do capitão da equipe.

Al-Deayea defende sua posição sobre o capitão do Al-Hilal

A lenda do Al-Hilal respondeu às críticas por meio de um tuíte publicado em sua conta na plataforma "X", afirmando que não disse que Salem Al-Dawsari não tem lugar na equipe, mas sim que falou sobre a necessidade de recuperar sua prontidão física para que possa disputar uma vaga de titular em meio à constelação de estrelas que existe atualmente.

Al-Deayea disse: "A primeira coisa é que minha fala sobre o craque Salem Al-Dawsari é clara, e eu não disse que Salem não tem lugar no Al-Hilal. Salem é uma das lendas do futebol asiático, e não apenas do futebol saudita ou do Al-Hilal".

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E acrescentou: "Eu estou falando sobre a situação do Salem depois da lesão e da longa ausência, e as lesões aos 35 anos sempre precisam de maior atenção à prontidão física para que o jogador consiga voltar ao seu nível e dar o seu máximo".

Mensagem incendiária aos seus críticos

Al-Deayea destacou que o retorno de Salem Al-Dawsari ao time titular exige dele um grande esforço para recuperar seu nível, manifestando sua confiança na capacidade do capitão do Al-Hilal de alcançar isso, e reafirmando seu apoio a ele na próxima etapa.

E explicou: "Se Salem Al-Dawsari quer voltar e jogar como titular, ele precisa dar o seu máximo 200% para conseguir disputar uma vaga de titular em meio às estrelas que existem atualmente, e ele é capaz, se Deus quiser".

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Al-Deayea também demonstrou confiança na capacidade de Salem Al-Dawsari de liderar a seleção saudita no futuro, dizendo: "E o Salem, se Deus quiser, é quem vai nos liderar como capitão da seleção na Copa da Ásia".

A lenda do Al-Hilal encerrou sua mensagem reafirmando que o objetivo das ex-estrelas do clube é o bem da instituição e sua estabilidade, dirigindo uma mensagem àqueles que o acusaram de distorcer sua posição ou tentar provocar polêmica, ao dizer: "E nós, como ex-estrelas, estamos sempre ao lado da instituição e a apoiando, e nosso objetivo é o bem do clube e sua estabilidade. Já aqueles que querem pescar em águas turvas, eu digo a eles uma única palavra: continuem sonhando".

Al-Deayea afirmou que o trecho do vídeo de suas declarações originais deixa clara a sua posição, rejeitando o que descreveu como distorção de sua fala e alteração do seu sentido, de modo que o tema do retorno de Salem Al-Dawsari ao time titular permanece como um dos assuntos que vão ocupar a torcida do Al-Hilal no próximo período.