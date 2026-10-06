O atacante da seleção da Arábia Saudita, Firas Al-Buraikan, afirmou, após o título da Copa do Golfo "Golfo 27" conquistado pela Arábia Saudita, que o feito alcançado representa motivo de orgulho e honra para os jogadores e para a torcida.
Al-Buraikan contribuiu para o retorno da seleção saudita ao pódio da Copa do Golfo pela primeira vez desde 2003, após marcar o segundo gol na vitória por 2 a 0 sobre os Emirados Árabes Unidos na partida final, na noite de terça-feira.
Al-Buraikan disse, em declarações ao "Asharq Al-Awsat": "O que aconteceu é motivo de orgulho e honra", acrescentando que "todas as partidas do torneio foram difíceis, mas nós as tornamos fáceis", segundo suas palavras.
E prosseguiu: "Se Deus quiser, o próximo será melhor. Todos nós almejávamos este título, e ainda nos resta outro torneio", referindo-se à Copa da Ásia de 2027, que o reino sediará no início do próximo ano.
Questionado sobre o gol mais bonito do torneio, Al-Buraikan disse: "Meu gol contra Omã", sem especificar se o primeiro ou o segundo, já que marcou dois gols contra Omã, e em seguida afirmou que seu gol mais bonito é "o título da Copa do Golfo".
Firas Al-Buraikan recebeu o prêmio de melhor jogador do Golfo 27, após ter marcado 3 gols.