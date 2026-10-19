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Al-Nassr v Al-Ahli: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Vídeo: Al-Buraikan quebra o jejum no Roshn Saudi League

Al-Fayha x Al-Ahli
Al-Fayha
Al-Ahli
Campeonato Saudita
F. Al-Buraikan
Arábia Saudita

Contribuição decisiva em uma partida delicada

Firas Al-Buraikan encerrou seu jejum de gols na Liga Roshn Saudita, na noite desta segunda-feira, diante do Al-Fayha.

O Al-Ahli venceu o Al-Fayha pelo placar de 3 a 2 na noite desta segunda-feira, no estádio de Al-Majmaah, pela décima rodada da Liga Roshn Saudita para Profissionais.

O atacante do Al-Ahli esperou até sua nona participação na Liga Roshn 2026-2027, e a terceira como titular, para assinar seu primeiro gol na competição nesta temporada, por meio de uma cobrança de pênalti convertida com sucesso aos 59 minutos.

Al-Buraikan começou como titular hoje para suprir a ausência do principal atacante do Al-Ahli, Ivan Toney, que lidera a artilharia da competição (11 gols), em razão de uma lesão na articulação do quadril.

O Al-Ahli conseguiu decidir a partida, apesar do empate do Al-Fayha após o gol de Al-Buraikan, já que marcou o terceiro gol por meio de Artem Bondarenko, que brilhou após entrar no lugar de Ziyad Al-Juhani, com o ucraniano marcando dois gols que contribuíram para a conquista dos três pontos.

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