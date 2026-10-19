Vídeo: Al-Buraikan quebra o jejum na Roshan League

Firas Al-Buraikan quebrou o seu jejum de gols na Roshn Saudi League, na noite desta segunda-feira, diante do Al-Fayha.
O Al-Ahli venceu o Al-Fayha pelo placar de 3 a 2 na noite desta segunda-feira, no estádio de Al-Majma'ah, pela décima rodada da Roshn Saudi League.
O atacante do Al-Ahli esperou até a sua nona partida na Roshn League 2026-2027, e a terceira como titular, para marcar o seu primeiro gol na competição nesta temporada, por meio de um pênalti que converteu com sucesso aos 59 minutos.
Al-Buraikan começou como titular hoje para compensar a ausência do principal atacante do Al-Ahli, Ivan Toney, que lidera a artilharia da competição (11 gols), devido a uma lesão na articulação do quadril.
O Al-Ahli conseguiu decidir a partida, apesar do empate do Al-Fayha após o gol de Al-Buraikan, já que o clube marcou o terceiro gol por meio de Artem Bondarenko, que também brilhou após entrar no lugar de Ziyad Al-Johani, com o ucraniano marcando dois gols que contribuíram para a conquista dos três pontos.